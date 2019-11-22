Der Spiegel: глава МИД ФРГ выступил против вывода ядерного оружия США из Германии

В ходе визита в японскую Хиросиму глава немецкой дипломатии Хайко Маас призвал к ядерному разоружению, но при этом высказался против вывода американского атомного оружия из Германии в одностороннем порядке, пишет Der Spiegel. В настоящий момент в ФРГ «в целях устрашения» по-прежнему размещены около 20 американских ядерных бомб, и на случай войны для их применения бундесвер держит наготове боевые самолёты Tornado, отмечает издание.
В ходе визита в Хиросиму министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к ядерному разоружению, но при этом высказался против вывода американского ядерного оружия из ФРГ в одностороннем порядке, сообщает Der Spiegel.
«Передислокация ядерного оружия из одной страны в другую ничего не даст. Если уж от него и отказываться, то отказываться надо везде», — констатировал глава МИД ФРГ.
Как отмечает немецкое издание, в настоящий момент в Германии «в целях ядерного устрашения» по-прежнему размещены около 20 американских атомных бомб.
«На случай войны для их применения бундесвер держит наготове боевые реактивные самолёты Tornado», — уточняет Der Spiegel.
Находятся американские ядерные бомбы на авиабазе Бюхель в федеральной земле Северный Рейн — Вестафалия, и за их вывод из Германии активно выступают немецкие левые и зелёные, подчёркивает издание.
В ходе визита в японскую Хиросиму, продолжает Der Spiegel, министр иностранных дел Хайко Маас возложил венок к памятнику жертвам ядерной бомбардировки, которую провели Соединённые штаты 74 года назад.
В ходе американской бомбардировки 6 августа 1945 года Хиросима была почти полностью уничтожена, к концу года умерли почти 140 тыс. человек. Спустя три дня США сбросили ещё одну атомную бомбу на Нагасаки, в результате чего погибли ещё 70 тыс. человек, напоминает немецкое издание.
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