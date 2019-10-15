SCMP: укрепление китайского ядерного щита может дорого обойтись для Москвы

Россия занимается укреплением китайского ядерного потенциала, однако это может дорого ей обойтись. Как пишет издание South China Morning Post, идеологическое сближение, стремление изменить международный порядок и озабоченность будущим ядерным балансом сил с США помогают Китаю получить от России всё, что ему нужно. Однако разрыв между самой Россией и Китаем продолжает стремительно расти.
Россия, укрепляя Китай в ядерном противостоянии с США, рискует подорвать собственное превосходство над Пекином. Как пишет South China Morning Post, именно на это прозрачно намекнул президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, всё равно это станет ясно: мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», — заявил российский лидер.
Как отмечает автор статьи, данное заявление Путина указывает на глубоко укоренившиеся среди китайского руководства страхи насчёт надёжности средств ядерного сдерживания. В своей книге «Приливы перемен» исследователь Центра Карнеги и Университета Цинхуа Тон Чжао приводит китайскую оценку, согласно которой первый обезоруживающий удар США выдержат лишь 5—10% китайских сил сдерживания. Реальная оценка огласке не подлежит, но справедливо предположить, что над Пекином довлеет чувство уязвимости.
Китай последовательно модернизирует средства сдерживания. Сокращая разрыв между разведкой Китая и США, система раннего предупреждения укрепит уверенность Китая в надёжности своего ядерного сдерживания и снабдит его новыми стратегическими вариантами.
Как заключает издание, в центре китайского мировоззрения лежит «стратегическая стабильность», концепция в области контроля над вооружениями времён холодной войны. Россия готова укрепить Китай в его соперничестве с США, но это дорого ей обойдётся: разрыв между самой Россией и Китаем стремительно растёт.
«Идеологическое сближение, стремление изменить международный порядок и искренняя озабоченность будущим ядерным балансом сил с США помогают Китаю получить от России всё, что ему нужно», — подводит итог автор материала.
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