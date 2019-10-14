Forbes: «умный ход» — Дутерте подружится с Россией, чтобы остановить Китай

Вдохновившись примером Вьетнама, президент Филиппин Родриго Дутерте заручился поддержкой «Роснефти» для разработки нефтегазовых месторождений в филиппинских водах, которые оспаривает Китай, пишет Forbes. Как отмечает журнал, если Дутерте не будет делать никаких резких поворотов в своей политике, российское присутствие в регионе поможет умерить амбиции Китая в Южно-Китайском море и сохранить мир.

Президент Филиппин Родриго Дутерте кое-чему научился у Вьетнама в плане борьбы с «китайской агрессией» в Южно-Китайском море: он заручился поддержкой российской «Роснефти», чтобы разрабатывать нефтегазовые месторождения в филиппинских водах, которые оспариваются Пекином, пишет Forbes.

Китай утверждает, что владеет Южной-Китайским морем, поэтому делает там всё для укрепления своих позиций. В частности, Пекин возводит там искусственные острова — что идёт в разрез с решениями международных судов. Кроме того, Китай угрожает своим соседям, отправляя свои корабли в спорные воды.

Объединение усилий с «Роснефтью» говорит об очередном изменении позиции Манилы по Южно-Китайскому морю. Начиная с 2016 года, Дутерте по-разному пробовал работать с китайскими притязаниями, то «разводясь» с Вашингтоном и идя на сближение с Пекином, то, наоборот, «разводясь»с Пекином и возвращаясь назад в лоно Вашингтона.

«Очевидно, таким образом президент Дутерте пытался сохранить мир в регионе. Но такая тактика не сработала. Филиппины уже заплатили большую цену за свои резкие политические развороты в позиции по Южно-Китайскому морю в виде неоднократных вызовов суверенитету страны со стороны Пекина», — отмечает Forbes.

Теперь же Дутерте решил попробовать что-то новенькое: он решил объединить усилия с российской компанией, главным акционером которой является российское правительство. «Для Дутерте это умный ход», — считает журнал.

«В отличие от Китая, Россия не предъявляет суверенные права на Южно-Китайское море, а её компании стремятся разрабатывать природные ресурсы государств с подобными правами в качестве подрядчиков, — отметила по этому поводу журналистка Пиа Ранада. — Заключение договоров об оказании услуг с фирмами не нарушает конституцию Филиппин, так как в этих сделках недвусмысленно говорится о том, что в целевых районах действует филиппинский суверенитет или их суверенные права. Эти компании будут играть роль обычных поставщиков услуг правительству».

Вместе с тем, российское присутствие в спорных водах может привести к изменению региональной игры, так как такой шаг настроит Пекин против Москвы.

«Роснефть» — это та компания, к услугам которой обратился Вьетнам для поиска нефти и газа в собственных водах, которые оспаривает Пекин. Присутствие российской фирмы стало новой переменной в уравнении. Китаю же особенно сложно противостоять российскому флоту, который готов отстаивать региональные интересы Москвы.

«Этот шаг умерил амбиции Китая в Южно-Китайском море и сохранил мир в регионе. И то же самое может произойти и с Филиппинам — при условии, что Дутерте опять не сделает резкий поворот», — подытоживает Forbes.