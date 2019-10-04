Yle: «Валдай» объявил о падении роли Запада — но пути к новому мировому порядку так и не нащупал

Хотя на заседании дискуссионного клуба «Валдай» присутствовало беспрецедентное количество глав различных государств, мероприятие прошло без особых сюрпризов, а на нём самом выступали в основном единомышленники, пишет Yle. Как отмечает издание, хотя мировые лидеры и согласились с тем, что глобальная роль Запада уменьшается, они не ответили на главный вопрос: как будет выглядеть новый мировой порядок и каким образом он возникнет.

Никогда раньше на сцене клуба «Валдай» не находилось столько глав государств. На ней присутствовал президент России Владимир Путин в компании других четырёх лидеров: Касым-Жомарт Токаева (Казахстан), Ильхама Алиева (Азербайджан), Родриго Дутерте (Филиппины) и короля Иордании Адбаллы II, пишет Yle.



Каждый из лидеров произнёс речь, после чего ответил на вопросы из зала. Вечер оказался небогат на новинки — если не считать того, что Владимир Путин в этот раз несколько менее едко, чем обычно отозвался о Западе, отмечает издание.



Тема заседания клуба звучала как «Заря Востока», и на протяжении четырёх дней дискуссий выступающие неуклонно подчёркивали, что Азия должна приобрести большее влияние на мировую политику.



Президент Путин был на той же волне, учитывая, что клуб «Валдай» — это его любимое детище. «Разумеется, дискуссии в нём идут по его чертежам», — отмечает Yle.



Российский лидер констатировал, что нынешний мировой порядок сформировался в результате Второй мировой войны. По словам Путина, мир изменился, и с ним должны измениться и его структуры. «Сегодня Азия возвращает себе естественное место в мировых делах», — сообщил он, добавив, что глобальных проблем без её участия не решить.



Когда же выступали главы других государств, каждый из них стремился поднять вопросы, важные для конкретно этих стран. Так, например, азербайджанский лидер Ильхам Алиев упомянул о замороженном Нагорно-Карабахском конфликте, которой идёт ещё с 90-х годов.



Вместе с тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оказался человеком, который расширил границы дискуссии и на некоторое время перевёл беседу в климатическое русло. В частности, он рассказал о том, что засуха станет причиной многих кризисов в Центральной Азии. «Фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды», — предупредил Токаев.



Вопрос о глобальном потеплении и взгляде России на эту проблему получил и Путин. Российский лидер отметил, что он не знает, действительно ли изменения климата происходят из-за деятельности человека, оговорившись, что люди должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить серьёзные и вредные последствия этого процесса.



Вместе с тем весь корпус исследователей, политиков, журналистов и прочих присутствующих на мероприятии гостей в определённый момент, по мнению Yle, почувствовал удивление, смешанное со скукой. Дело в том, что президент Филиппин Родриго Дутерте прочитал очень длинный, и во многом «малопонятный» монолог, в котором упомянул в том числе и о борьбе с наркобаронами у себя в стране.



Кроме того, Дутерте заявил, что он «ещё никого не убил», хотя и угрожал это сделать. К всеобщему удивлению, он также сообщил своим коллегам, что все они этим также занимались.



При этом Токаев описал Азию весьма поэтично, отметив, что страны в ней «спят в одной кровати, но видят разные сны». Когда дискуссия подходила к концу, Фёдор Лукьянов, который занимается научной работой в клубе, ухватился за эту метафору. «Что делать в одной постели — мы в это вмешиваться не будем… А Валдайский клуб займётся гармонизацией снов», — отметил он.



«Подводя итог заседания клуба «Валдай» можно констатировать, что это мероприятие взаимного одобрения, в котором участвуют единомышленники. Те дискуссии, на которых могла присутствовать пресса, страдали от отсутствия других мнений. Все согласились с тем, что значение западного мира уменьшается, однако никто не дал ответа на настоящий вопрос: как будет выглядеть новый мировой порядок и каким образом он возникнет», — подытоживает Yle.