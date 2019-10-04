Bloomberg: Дутерте решил сотрудничать с Россией и обругал «близких друзей» Филиппин

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Родриго Дутерте припомнил Америке её недовольство филиппинской войной с наркотиками и призвал не использовать права человека как оружие. Кроме того, президент Филиппин выразил приверженность укреплению сотрудничества с Россией в области обороны, пишет Bloomberg.
Президент Филиппин Родриго Дутерте воспользовался своим вторым визитом в Россию, чтобы вновь раскритиковать США и выступить за укрепление сотрудничества с Москвой в области обороны, сообщает Bloomberg.
Как объясняет издание, на форуме в Сочи Дутерте ругал «так называемых друзей» своей страны, которые «ведут себя так, будто знают ответы» на проблемы Филиппин.
«Они создают правила и нормы почти для всех, а сами иногда отказываются им подчиняться, — заявил президент Филиппин. — Они используют права человека как оружие, забывая о том, как разрушительны последствия этого».
«Во время открытого форума Дутерте отметил, что США «резко критиковали» его войну с наркотиками, унёсшую тысячи жизней, и перестали продавать оружие из-за опасений за права человека, — пишет Bloomberg. — Однако он также заявил, что ничего не имеет против Соединённых Штатов, которые он охарактеризовал как «близкого друга» и «единственную страну», с которой у Филиппин «заключён договор о союзничестве».
На двусторонней встрече с российским президентом Владимиром Путиным Дутерте выразил «долгосрочную приверженность продвижению» сотрудничества с Россией в оборонной сфере. Путин, в свою очередь, заявил, что Россия хочет усиления экономических и торговых связей с Филиппинами, говорится в статье.
Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на интервью Александра Емельяненко, в котором тот высказал мнение, что стоит уделять меньше внимания борьбе в поединках MMA, так как она не очень зрелищна.
Обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года, заявил замглавы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
Посол Ирана в России Мехди Санаи в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым заявил, что задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик скоро будет освобождена.
Комитет Совета Федерации по экономической политике призвал заместителя председателя правительства России Ольгу Голодец разобраться с субсидиями регионам на национальный проект «Культура», сообщает «Парламентская газета».
На юге Москвы один человек погиб и двое получили травмы в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос 7 октября тележурналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил лидера России Владимира Путина. Ведущего подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал своё предложение узаконить термин «коррупционное правонарушение».
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме украинских и белорусских регионов в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию. Украинский президент Владимир Зеленский поправил его ошибку.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала правительство Молдавии избавиться от элементов «захваченного государства» в государственных институтах, говорится в резолюции «Функционирование демократических институтов в республике Молдавия».
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в Венесуэле должен быть лишь один президент, избранный в соответствии с Конституцией республики. Об этом он сказал во время выступления перед студентами Гаванского университета.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ответил журналисту Владасу Ласицкасу по поводу подарка его жене Марии Ласицкене за победу в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в Дохе.
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли первый в мире алмаз, в котором свободно перемещается ещё один алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «АЛРОСА».
Журналист Владас Ласицкас, муж российской легкоатлетки Марии Ласицкене, отреагировал на подарок его жене от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) после победы в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.