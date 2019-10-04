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Bloomberg: Дутерте решил сотрудничать с Россией и обругал «близких друзей» Филиппин

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На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Родриго Дутерте припомнил Америке её недовольство филиппинской войной с наркотиками и призвал не использовать права человека как оружие. Кроме того, президент Филиппин выразил приверженность укреплению сотрудничества с Россией в области обороны, пишет Bloomberg.
Bloomberg: Дутерте решил сотрудничать с Россией и обругал «близких друзей» Филиппин
Reuters

Президент Филиппин Родриго Дутерте воспользовался своим вторым визитом в Россию, чтобы вновь раскритиковать США и выступить за укрепление сотрудничества с Москвой в области обороны, сообщает Bloomberg.

Как объясняет издание, на форуме в Сочи Дутерте ругал «так называемых друзей» своей страны, которые «ведут себя так, будто знают ответы» на проблемы Филиппин.

«Они создают правила и нормы почти для всех, а сами иногда отказываются им подчиняться, — заявил президент Филиппин. — Они используют права человека как оружие, забывая о том, как разрушительны последствия этого».

«Во время открытого форума Дутерте отметил, что США «резко критиковали» его войну с наркотиками, унёсшую тысячи жизней, и перестали продавать оружие из-за опасений за права человека, — пишет Bloomberg. — Однако он также заявил, что ничего не имеет против Соединённых Штатов, которые он охарактеризовал как «близкого друга» и «единственную страну», с которой у Филиппин «заключён договор о союзничестве».

На двусторонней встрече с российским президентом Владимиром Путиным Дутерте выразил «долгосрочную приверженность продвижению» сотрудничества с Россией в оборонной сфере. Путин, в свою очередь, заявил, что Россия хочет усиления экономических и торговых связей с Филиппинами, говорится в статье.

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Bloomberg США Северная Америка
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