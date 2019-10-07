Manila Times: Дутерте рассказал о развитии дружеского партнёрства Филиппин и России

Во время визита в Россию филиппинскому президенту Родриго Дутерте удалось заключить ряд важных деловых соглашений. По словам политика, эти договоры позволят создать новые рабочие места для граждан его страны и помогут всесторонне укрепить отношения между Москвой и Манилой, сообщает The Manila Times.

Деловые сделки, которые на днях заключили Москва и Манила, создадут дополнительные рабочие места и предоставят жителям Филиппин новые экономические возможности. Об этом во время своего выступления заявил президент республики Родриго Дутерте, пишет The Manila Times.

Президент рассказал, что во время визита в Россию одним из его достижений стало подписание коммерческих соглашений на сумму 620 млн песо. Москва выделила кредит на строительство двух дополнительных рыбных хозяйств, которые позволят филиппинским компаниям экспортировать тунца и другие морепродукты в РФ и на более крупный рынок евразийского блока.

«На двусторонних встречах с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым мы договорились расширять и углублять наши связи во всех сферах сотрудничества — от безопасности и обороны до торговли и инвестиций, в сельском хозяйстве, энергетике, науке и технологиях, а также социокультурном обмене», — подчеркнул Дутерте, который стал одним из иностранных гостей Международного дискуссионого клуба «Валдай».

«Мы подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве в области мирного использования энергии, научных исследований, здравоохранения, культуры и консультаций по внешней политике. Эти вопросы имеют большое значение и, следовательно, являются частью нашего всеобъемлющего плана по созданию дружеского партнёрства и обеспечению стратегических интересов Филиппин», — добавил он.

Президент также отметил, что Филиппины подтвердили свою «твёрдую приверженность прочному и всестороннему партнёрству с Российской Федерацией, в основе которого взаимное уважение, доверие и прагматизм». По его словам, такое сотрудничество необходимо для поддержания глобального мира и стабильности.

«Этот визит придал новый импульс российско-филиппинским отношениям. Они являются ключевым элементом нашего стремления изменить баланс внешней политики Филиппин в направлении независимости, равновесия и дипломатической гибкости», — сказал Дутерте.

«Успех, который мы достигли во время этого визита, приближают нас к нашей цели — стабильной, комфортной и безопасной жизни для всех филиппинцев. Таковы моё видение и долг перед страной, и я сделаю всё, чтобы их осуществить», — пообещал президент.