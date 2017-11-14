Rappler: Филиппины заинтересовались российским железнодорожным опытом Министры транспорта России и Филиппин обсудили организацию прямых авиарейсов между столицами этих двух стран, а также возможную помощь Москвы Маниле в развитии собственной железнодорожной сети, пишет Rappler. Как отмечает издание, Филиппины рассчитывают на солидный опыт России, которая создала у себя развитую систему железных дорог. 14 ноября 2017 Rappler

Philippine Star: Россия подарила Филиппинам пять тысяч автоматов Калашникова Филиппины получат пять тысяч автоматов Калашникова и 20 военных грузовиков из России, пишет Philippine Star со ссылкой на заявление президента Родриго Дутерте. Как сообщил министр обороны Филиппин, Москва предоставила Маниле оружие «без каких-либо условий». 12 октября 2017 Philippine Star

Manila Times: Филиппины надеются на Россию в борьбе с терроризмом Президент Филиппин заявил, что ожидает от России помощи в борьбе с терроризмом, пишет The Manila Times. Родриго Дутерте отметил, что из-за соглашения о взаимной обороне с США он не может вступать в другие военные союзы, однако имеет право обратиться к другим странам за помощью. Он также дал понять, что намерен сократить сотрудничество с Вашингтоном в пользу более тесных связей с Россией и Китаем. 13 июля 2017 Manila Times

Посол Филиппин в РФ: русское оружие лучше американского и продаётся «без обязательств» По мнению посла Филиппин в РФ Карлоса Сорреты, его стране лучше покупать оружие у Москвы, а не у Вашингтона. Россия выдвигает «чисто коммерческие» условия «без каких-либо обязательств» и, кроме того, её оружие более совершенно в техническом плане, передаёт слова посла филиппинский телеканал ABS-CBN News. 23 мая 2017 ABS-CBN News

PhilStar: визит Дутерте укрепит «сердечные, но скромные» связи с Москвой Как сообщает The Philippine Star, 22 мая президент Филиппин отправляется в Москву с четырёхдневным «судьбоносным» визитом, в ходе которого он надеется укрепить «сердечные, но довольно скромные по своему масштабу» связи с Россией. В ходе визита Родриго Дутерте встретится с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, а также выступит с речью в МГИМО. 22 мая 2017 Philippine Star

Rappler: Манила потратится на российскую военную технику «с умом» Министерство обороны Филиппин заинтересовано в покупке у России военной техники. Однако, как сообщает Rappler, ведомство будет тщательно анализировать все дорогостоящие приобретения. Пока что Манилу интересуют российские снайперские винтовки и беспилотники. 29 января 2017 Rappler

Rappler: Президент Филиппин встретился со своим «кумиром» Путиным В рамках саммита АТЭС филиппинский президент Родриго Дутерте встретился со своим «кумиром» и «героем» Владимиром Путиным, пишет Rappler. В ходе переговоров лидер Филиппин пожаловался главе Кремля на лицемерный и воинственный Запад, который ведет себя агрессивно по отношению к «маленьким странам». Российский президент внимательно его выслушал и заверил в том, что Москва будет налаживать с Филиппинами тесные отношения, рассказывает автор статьи Пиа Ранада. 20 ноября 2016 Rappler