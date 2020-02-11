Inquirer: «шаг, не требующий объяснений» — Филиппины разрывают военный договор с США

Манила направила США извещение о прекращении двустороннего Соглашения об условиях временного пребывания военного контингента, фиксирующего правовой статус американских солдат на Филиппинах, пишет Inquirer. Как напомнило издание, президент Родриго Дутерте неоднократно демонстрировал намерение отдалиться от Вашингтона и сблизиться с «нетрадиционными союзниками», Россией и Китаем.

Филиппины направили США официальное извещение о выходе Манилы из двустороннего Соглашения об условиях временного пребывания контингента на территории двух стран (Visiting Forces Agreement), сообщает Inquirer.

Как подтвердила администрация президента, извещение было подписано во вторник 11 февраля министром иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и в тот же день отправлено американским властям. Официальный представитель президента Филиппин Сальвадор Панело отметил, что окончательно соглашение прекратит действовать через 180 дней.

По словам Локсина, американская сторона извещение получила и «в дальнейшем в рамках дипломатической вежливости больше никаких фактических заявлений относительно этого не требующего объяснений шага не будет».

Как напоминает Inquirer, с тех пор как к власти на Филиппинах пришёл президент Родриго Дутерте, он неоднократно демонстрировал намерение отдалиться от США и сблизиться с «нетрадиционными союзниками» для Манилы, Россией и Китаем.

Дутерте очень не нравится критика Вашингтона в отношении его чрезвычайно жёсткой борьбы с наркобизнесом на Филиппинах. Так что к выходу из Соглашения о временном пребывании контингента Манилу подтолкнул законопроект американского конгресса о введении санкций против филиппинских чиновников, участвующих в «войне с наркотиками». Ну а после того как США аннулировали визу давнему стороннику Дутерте сенатору Рональду Дела Росе, президент всё-таки пошёл на прекращение важного военного договора. Соглашение было подписано в 1998 году и фиксировало правовой статус американских солдат, приезжающих на Филиппины на учения или с гуманитарной помощью.