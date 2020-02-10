Handelsblatt объяснила, зачем США занялись «перевербовкой» Греции

На фоне сближения Турции и России США «перевербовывают» греков и увеличивают военное присутствие в Греции, пишет Handelsblatt. Впрочем, в Восточное Средиземноморье американцев привели не только военные интересы. Обосновавшись там, Соединённые штаты как один из крупнейших в мире экспортёров СПГ могут «потеснить Россию — пока важнейшего поставщика газа балканским странам», поясняет немецкое издание.

Турция и Соединённые Штаты «сцепились в затяжном клинче» после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал искать поддержки у главы Кремля Владимира Путина, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Президент Турции вооружает турецкую армию российскими зенитно-ракетными комплексами и «тем самым ослабляет НАТО». И чем больше Эрдоган дистанцируется от Запада, тем важнее для американцев становится Греция, отмечает автор статьи Герд Хёлер.

Соединённые Штаты поэтому «перевербовывают греков в качестве партнёров в сфере безопасности» в Восточном Средиземноморье и увеличивают военное присутствие в Греции, сообщает журналист Handelsblatt.

«Опора стабильности и безопасности» в регионе — именно так назвал Грецию государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего последнего визита в Афины.

«Наши отношения никогда не были так крепки, как сейчас», — констатировал глава американского Госдепартамента.

И американцам в Греции сейчас действительно рады, продолжает Хёлер.

Как утверждают в своём последнем исследовании эксперты «произраильского» научно-исследовательского института JINSA (Jewish Institute for National Security of America), подавляющее большинство греков сходятся во мнении, что «крепкие отношения с США — это фундамент безопасности Греции».

В то время как Турция при Эрдогане из надёжного демократического партнёра по НАТО превращается во «враждебно настроенную по отношению к Западу пророссийскую автократию», Греция становится всё более важным «проамериканским игроком» в регионе, подчёркивают авторы исследования.

На прошлой неделе греческий парламент опять-таки подавляющим большинством голосов ратифицировал Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве с Соединёнными Штатами, напоминает автор статьи.

Именно этот договор и сделает возможным увеличение военного присутствия США в Греции: в частности, американцы смогут расширить свои базы на острове Крит, уточняет журналист немецкого издания.

Кроме того, США получат доступ к военно-воздушным базам Ларисса и Стефановикио, а также смогут использовать порт Александруполис, который должен стать новым опорным пунктом средиземноморского флота США и координационным центром операций на Балканах и в Восточной Европе.

При этом, обращает внимание Хёлер, в Александруполис американцев привели не только военные интересы. Греческая компания Gastrade планирует построить там СПГ-терминал. Обосновавшись в Александруполисе, Соединённые штаты как один из крупнейших в мире экспортёров сжиженного газа теоретически могут «потеснить Россию — пока важнейшего поставщика газа балканским странам», поясняет автор статьи.

Благодаря этому СПГ-терминалу Греция станет «региональным энергетическим центром и гарантом Европы в вопросах поставок и диверсификации», констатировал, в свою очередь, посол США в Афинах Джеффри Пайетт.