Глава МИД Турции: НАТО «вынудило» Анкару купить С-400

03:00
Российские фигуристы в седьмой раз выиграли четыре золота на ЧЕ
Российские фигуристы в седьмой раз в истории чемпионатов Европы завоевали четыре золотые медали.
03:00
У госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено
Граждане КНР, которые были госпитализированы из московской гостиницы, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них не обнаружено.
03:00
Ягудин заявил, что Щербакова обрастает мясом и становится уверенной в себе
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Анны Щербаковой, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Российские фигуристы впервые с 2006 года завоевали четыре золота на ЧЕ
Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли золотые медали во всех четырёх дисциплинах чемпионата Европы.
03:00
Тарасова о серебре Щербаковой: она держит себя в невероятном напряжении
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Анны Щербаковой, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Кудрин заявил о неэффективности хозяйствования в лесной сфере
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.
03:00
Косторная призналась, что золото ЧЕ стало для неё сюрпризом
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Российские фигуристки впервые с 2016 года заняли весь пьедестал на ЧЕ
Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в австрийском Граце и повторили результат 2016 года.
03:00
Тарасова о выступлении Косторной: ни один парень так не сделает
03:00
Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Щербакова и Трусова — 2-я и 3-я
Алёна Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию 2020 года. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряной призёркой стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу завоевала Александра Трусова (225,34).
03:00
В ДТП под Воронежем погибли четыре человека
В результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Воронежской области погибли четыре человека.
03:00
Каруана досрочно выиграл шахматный турнир в Вейк-ан-Зее благодаря Артемьеву
Американский гроссмейстер Фабиано Каруана обыграл белыми фигурами поляка Яна-Кшиштофа Дуду и досрочно первенствовал на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее.
03:00
В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса
В граничащих с Россией регионах Китая зафиксировано семь случаев заболевания новым типом коронавируса.
03:00
«Монако» с Головиным потерпел домашнее поражение от «Страсбура»
«Монако» уступил на своём поле «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу (1:3).
03:00
Для граждан 53 стран упрощён въезд в Россию через Владивосток
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощённый порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток.
03:00
Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ
Из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
03:00
Российские ватерполистки заняли второе место на ЧЕ в Будапеште
Женская сборная России по водному поло проиграла команде Испании в финале чемпионата Европы в Будапеште (12:13).
03:00
В результате ДТП в Калининграде погиб ребёнок
В Калининграде в результате ДТП погиб ребёнок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по региону Светлану Поставничую.
03:00
Горшков: Синицина и Кацалапов катались просто наотмашь
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.
03:00
МИД Абхазии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Министерство иностранных дел Абхазии выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в Турции.
03:00
В Башкирии в результате пожара погибли три человека
В Башкирии в результате пожара погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
03:00
Порье заявил, что намерен стать чемпионом UFC
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе, заявил, что его цель — стать неоспоримым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
03:00
Глава МИД Испании встретилась с Гуаидо
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя провела встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на испанский МИД.
03:00
Навка: до слёз рада за Синицину и Кацалапова
Олимпийская чемпионка — 2006 Татьяна Навка поделилась эмоциями от победы российской пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию.
03:00
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днём
Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил студентов с Татьяниным днём.
03:00
«Бавария» разгромила «Шальке» в 19-м туре Бундеслиги
В матче 19-го тура чемпионата Германии среди команд Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над гельзенкирхенским «Шальке».
03:00
«Челси» обыграл «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии
Лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Халл Сити» на стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии по футболу.
03:00
Синоптики рассказали о погоде в России в феврале
Синоптики прогнозируют, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке России.
03:00
СМИ: «Монако» отказало «Барселоне» в продаже Бен-Йеддера за €80 млн
«Барселона» была заинтересована в приобретении французского форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера, однако получила отказ.
03:00
Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку
Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.
03:00
МИД Армении выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в Турции.
03:00
Жулин: Синицина и Кацалапов понимают, что нужно улучшаться
Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов, поделился мнением о победе своих подопечных в соревновании танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.
03:00
При обрушении здания в Дели погибли пять человек
В Дели в результате обрушения здания погибли пять человек.
03:00
Медведев рассказал, как следил за игрой Хачанова во время своего матча на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что смотрел матч соотечественника Карена Хачанова во время пауз в своём поединке третьего раунда Открытого чемпионата Австралии.
03:00
Четыре человека погибли из-за аварии с газом в Южной Корее
Четыре человека погибли и пять пострадали, предположительно, в результате взрыва газа в жилом помещении на востоке Южной Кореи. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на данные пожарных.
03:00
Кацалапов рассказал, что они с Синициной хотели передать в произвольном танце на ЧЕ
Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, какую историю пытается передать зрителям их дуэт своим произвольным танцем.
03:00
Захарова ответила на обвинения Киева в адрес Москвы о краже истории
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара, который обвинил Россию в краже истории «Украины-Руси».
03:00
Комличенко объяснил причины перехода в «Динамо»
Новичок московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему решил вернуться в Россию.
03:00
Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсациях
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
03:00
Денкова считает, что победа на ЧЕ окрылит Синицину и Кацалапова
Фигуристка Албена Денкова, выступающая за Болгарию, поделилась впечатлениями от выступления пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов на чемпионате Европы в Граце.
03:00
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 29.
03:00
Комличенко подписал контракт с «Динамо»
Форвард сборной России Николай Комличенко перешёл из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо».
03:00
Пападакис: мы не можем побеждать всегда, этот ЧЕ будет для нас уроком
Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, прокомментировала результат чемпионата Европы в австрийском Граце.
03:00
В Киеве обвинили Москву в краже истории «Украины-Руси»
Замглавы украинского МИД Василий Боднар в статье для интернет-издания «Зеркало недели» обвинил Россию в краже истории «Украины-Руси».
03:00
Хованцев считает, что выступление мужчин помешало России выиграть медали в смешанной эстафете
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
03:00
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области, пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
03:00
Загорски рассказала о реакции Загитовой на использование музыки из её произвольной программы
Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала о реакции олимпийской чемпионки Алины Загитовой на использование музыки из её показательного номера в их произвольном танце.
03:00
«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном».
03:00
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.
03:00
«Валенсия» обыграла «Барселону» в 21-м туре Примеры
В матче 21-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры «Валенсия» на своём поле одержала победу над «Барселоной».