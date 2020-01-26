Глава МИД Турции: НАТО «вынудило» Анкару купить С-400

На полях Всемирного экономического форума НАТО и Турция так и не смогли решить спорный вопрос по поводу поставок Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Asharq Al-Awsat. Более того, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что, по сути, альянс вынудил его страну заключить эту сделку, ведь сократилось число натовских ЗРК на границах Турции с нестабильными регионами.

НАТО и Турция не смогли договориться по вопросу поставок Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «На данный момент нам не удалось достичь соглашения по этому вопросу», — заявил он, добавив, что из-за этой ситуации у военной организации возникли проблемы. «Это бессмысленно отрицать», — подчеркнул Столтенберг.

Сделка по закупке С-400, которую активно поддерживают российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, вызвала серьёзную обеспокоенность у союзников Анкары по НАТО, а также угрозу санкций со стороны США, напоминает издание.

В ответ на заявление Столтенберга министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, также присутствовавший в Давосе, сказал, что его страна была вынуждена купить российские комплексы из-за сокращения числа натовских ЗРК на границах Турции с нестабильными регионами, в том числе Сирией. Глава внешнеполитического ведомства также заверил, что С-400 несовместим с комплексами НАТО и потому не представляет угрозы для альянса.