WSJ: НАТО всё больше обеспокоено сближением Анкары с Москвой

Угрозы президента Турции выдворить американских солдат с военных баз в стране вызывали серьёзное беспокойство в НАТО, пытающемся решить проблему крепнущих связей Анкары с Москвой, пишет WSJ. Сама Турция при этом умело играет на разногласиях внутри НАТО и за его пределами ради достижения собственных целей, отмечает издание.

Президент Турции предупредил, что выдворит американский контингент с военных баз, расположенных в стране, если Вашингтон введёт новые санкции против его правительства, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, для НАТО, пытающегося справиться с проблемой крепнущих связей Анкары с Москвой, это создаст серьёзные затруднения.

Это заявление вызвало встревоженную реакцию со стороны министра обороны США Марка Эспера, который подтвердил право Турции размещать или не размещать базы НАТО на своей территории, однако подчеркнул, что ставит под сомнение приверженность Турции альянсу/

Как напоминает издание, Турция, имеющая самую большую постоянную армию НАТО после США, предприняла шаги, которые поставили её в противоречие с Вашингтоном и остальным альянсом, включая отправку своей армии в Сирию для борьбы с ополчением союзников США курдов и покупку российских ракетных комплексов С-400. После неоднократных попыток уговорить Эрдогана и избежать дальнейшего дрейфа Турции к орбите Москвы президент США Дональд Трамп в этом месяце всё же подписал проект оборонного бюджета, включающий санкции против Анкары за покупку российских ракетных систем.

По словам газеты, покупка С-400, которую Пентагон рассматривает как угрозу безопасности НАТО, стала главным камнем преткновения в отношениях США и Турции. В ответ на это Вашингтон приостановил поставки Анкаре американских истребителей F-35 и исключил турецкие компании из программы поставок запчастей к ним, объясняя это вероятностью использования радара российских систем в шпионских целях.

Официальные лица Турции предложили создать экспертный комитет при США или под надзором НАТО, чтобы изучить проблему С-400 и предложить способы её устранения. Но представители США говорят, что Вашингтон скорее выплатит существенную компенсацию, чем поставит в Турцию хоть один F-35 и поставит под угрозу целостность многомиллиардной программы.

Турция, в свою очередь, усугубила тупик, проведя конце ноября испытания С-400 а авиабазе возле Анкары, против американских самолётов F-16 в, и заявила, что может заказать российский боевой самолёт, в случае если запрет на поставки F-35 не будет снят.

При этом многие европейские члены альянса недовольны тем, что НАТО использует близкую Турции риторику в отношении операции на севере Сирии и выражают обеспокоенность тем фактом, что Запад дал Турции слишком много возможностей для расширения своего военного партнерства с Россией.

Так, Турция, которая уже координирует свою деятельность с Россией на севере Сирии, теперь также стремится сотрудничать с Москвой в раздираемой войной Ливии.



«Турция играет на разногласиях и выигрывает», — считает один из европейских дипломатов в НАТО