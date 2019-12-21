Bloomberg: Турция не спешит выходить из НАТО, но явно отдаляется от Запада

Несмотря на угрозы закрыть доступ к своим базам для американцев, Анкара не собирается уходить из НАТО, но использует альянс в качестве рычага в споре с Вашингтоном, считает Bloomberg. Турция, которая сегодня зависит от западной финансовой помощи или оружия намного меньше, чем в прошлом, ведёт себя всё более самостоятельно, что часто приводит к конфликтам с политикой США и Европы, отмечает издание.

Прошло всего несколько недель после того, как на саммите в Лондоне НАТО «замело внутренние споры под ковёр». Но «возобновившиеся препирательства» между Вашингтоном и Анкарой сигнализируют о долгосрочных рисках для альянса, пишет Bloomberg.

На этой неделе глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Организации Североатлантического договора придётся поднять вопрос о том, что делать с Турцией, если она выполнит угрозу и лишит американцев доступа к своим военным базам.

По словам представителей штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, пока никто не обсуждает угрозу закрытия баз, не говоря уже об исключении Турции из альянса. Но, обмен угрозами между Эспером и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вновь вызвал опасения о том, что западный военный блок, возможно, движется к ещё более острой конфронтации с Анкарой.

Все стороны понимают, что «сохранение Турции в НАТО отвечает общим интересам», утверждает бывший заместитель генсека альянса Александр Вершбоу. И это несмотря на то, что Анкара всерьёз недовольна тем, что, как она считает, НАТО не уделяет её опасениям о безопасности достаточного внимания, а альянс расстраивает «провокационная покупка» Эрдоганом российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как утверждает Вершбоу, в любом случае договор НАТО не допускает исключение члена против его желания. Это объясняет, почему альянс попытался сгладить расхождения между Францией и Турцией на лондонском саммите.

Но это вовсе не означает, что напряжённость исчезла: на днях лидеры Европейского Союза обсуждали сложность отношений с Турцией. Но список возможных действий выглядит весьма ограниченным, обращает внимание издание.

«Больше никто не говорит о санкциях на экспорт оружия», — заявил на саммите премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, подразумевая ограничения, которые ЕС принял в ответ на турецкое вторжение в Сирию. Политик сослался на необходимость сохранить сделку, в рамках которой Эрдоган останавливает наплыв сирийских беженцев в Европу, отмечает Bloomberg.

Накануне Эрдоган пригрозил закрыть две базы, если конгресс США примет закон, предусматривающий санкции против турецкого руководства, энергетических компаний и банков, которые поддерживают его операцию в Сирии. Эта угроза, по-видимому, не указывает на готовность президента разорвать связи с НАТО, а скорее говорит о его желании использовать альянс в качестве рычага в двухстороннем споре с Вашингтоном, рассуждает издание.

Ни один из объектов, которые назвал Эрдоган — авиабаза Инджирлик и радарная станция Кюречик, — не являются базами НАТО. Кроме того, он не угрожал закрыть штаб-квартиру наземных сил альянса на турецком побережье Эгейского моря, подчёркивает Bloomberg.



Соединённые Штаты могут использовать Инджирлик и Кючерик, но каждая миссия должна быть одобрена турецким парламентом. Американцы весьма часто не получали разрешения для проведения бомбардировок в Ираке и Сирии с Инджирлика, поэтому многие самолёты ВВС США были передислоцированы в Иорданию и Персидский залив.

В прошлом база Инджирлик имела большое значение, но теперь она выступает в качестве «переоценённого хранилища» для тактического ядерного оружия США и перевалочного узла для развёртывания в Афганистане. Обе функции могут быть перенесены в другое место, считает Аарон Стейн, директор ближневосточной программы в вашингтонском аналитическом центре Foreign Policy Research Institute.

Выдворение американского персонала из Кюречика будет иметь более заметные последствия для альянса, поскольку в нём размещается управляемая США критически важная радиолокационная установка, которая может обнаружить любой потенциальный запуск баллистической ракеты из Ирана. Ни один другой член НАТО не может предложить более эффективное место для размещения этой системы, подчёркивает издание.

Однако, по мнению Стейна, важнее любых баз готовность Эрдоган играть в игру «кто первый струсит». Это лишь подтверждает, что «военные связи Турции с США и НАТО желательны, но больше не нужны».



В конце концов, перед Эрдоганом встанет трудный выбор. Он может сдать назад или выполнить свою угрозу и закрыть базу, что вызовет новый «раунд возмездий», рассуждает Bloomberg.



Турция, которая имеет вторую по величине армию НАТО после США, заявила, что включит С-400 в свою систему обороны в апреле. Она также выдвигает территориальные претензии в Средиземном море, чтобы помешать запуску поддерживаемому американцами трубопроводу природного газа из израильских и кипрских месторождений. Дальнейшее обострение любой из этих проблем может вынудить лидера сенатского большинства Митча Макконнелла вынести на голосование законопроект о санкциях против Турции, хотя сейчас он не хочет этого делать, полагает издание.



Прежде Анкара уже конфликтовала с Америкой и Европой по таким же серьёзным вопросам, в том числе из-за её вторжения в Северный Кипр в 1974 году. Но современная Турция «уже не настолько зависит от западной финансовой помощи или импорта оружия и добивается более самостоятельной роли, часто конфликтуя с политикой США и Европы», утверждает Bloomberg.

«На протяжении пяти лет люди в Вашингтоне приводили один и тот же аргумент, что турки на самом деле не купят С-400 или что они действительно не вторгнутся в Сирию. Но затем они сделали и то, и другое, — говорит Стейн. — Возможно, мы успешно минуем этот момент, возможно, это всего лишь пустые угрозы, но прослеживается тенденция, и я не вижу доказательств того, что Эрдоган хочет дать обратный ход этой тенденцию».