Die Zeit: как в 2015-м — Эрдоган предупредил Евросоюз о новом наплыве беженцев

03:00 Квартальнов: ничего страшного, что игра с «Салаватом Юлаевым» пройдёт в высокогорье Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал об ожиданиях от матча с регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдёт в швейцарском «Давосе» в рамках KHL World Games.

03:00 Путин в кабине машиниста едет из Керчи в Тамань по Крымскому мосту Поезд с президентом России Владимиром Путиным отправился из Керчи в Тамань, где пройдёт церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

03:00 Лавров назвал лукавым решение Греции об экстрадиции Винника в США Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на обещание греческих коллег учесть позицию Москвы по делу россиянина Александра Винника, Министерство юстиции Греции приняло «лукавое» решение о его экстрадиции в США.

03:00 В «Одноклассниках» запустили новогодние видеооткрытки от нейросети В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность получить поздравительную видеооткрытку, созданную нейросетью. Об этом сообщает пресс-служба организации.

03:00 Зарипов признался, что ему было бы интересно видеть в КХЛ больше иностранных команд Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что хотел бы видеть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды из Швейцарии, Франции и ряда других стран.

03:00 В Госдуме поддержали идею запретить продажу никотиносодержащих изделий Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

03:00 Путин проедет в поезде по Крымскому мосту Президент России Владимир Путин во время открытия железнодорожного движения через Крымский мост проедет в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края.

03:00 Зарипов: атмосфера в Швейцарии подталкивает к энергичному хоккею Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «АК Барс» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча KHL World Series с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в швейцарском Давосе.

03:00 Лавров: имеют основание оценки о политизированности решения WADA Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну от крупных международных соревнований на четыре года.

03:00 Лавров не исключил нового кризиса на Корейском полуострове Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации не исключил, что ситуация на Корейском полуострове приобретёт новое кризисное измерение.

03:00 Серроне: для меня большая честь драться с Макгрегором Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

03:00 Пытавшаяся примкнуть к ИГ Варвара Караулова рассказала о своей мечте Варвара Караулова, отсидевшая в колонии за попытку примкнуть к «Исламскому государству»*, рассказала о своей мечте.

03:00 Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры.

03:00 В Германии разрешили прокладку труб «Северного потока — 2» зимой Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило прокладку труб газопровода «Северный поток — 2» в зимние месяцы.

03:00 Лавров оценил действия США в ситуации с СНВ-III Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал переговоры по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

03:00 В «Ак Барсе» заявили, что рассматривают возможность сыграть на «Казань Арене» Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов заявил, что клуб рассматривает возможность проведения матча с «Салаватом Юлаевым» на «Казань Арене».

03:00 Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.

03:00 Песков рассказал, что во время стрельбы на Лубянке Путин был в Кремле Президент России Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

03:00 В Кремле пообещали ответить на санкции против «Северного потока — 2» Москва считает санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» неприемлемыми и не оставит их без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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03:00 В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.

03:00 Американский боец UFC Ли уверен, что сможет нокаутировать Махачева Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поделился своим видением исхода возможного поединка с россиянином Исламом Махачевым.

03:00 Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию.

03:00 Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

03:00 Джокович назвал Хачанова хорошим другом Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своих отношениях с российским теннисистом Кареном Хачановым.

03:00 Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

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03:00 Новак заявил о продолжении оценки ущерба после ЧП на «Дружбе» Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу РБК заявил, что работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» продолжается.

03:00 ФИФА не позволила «Ливерпулю» отпраздновать победу на клубном ЧМ с болельщиками Представители Международной футбольной федерации (ФИФА) преграждали путь игрокам и тренерскому составу «Ливерпуля», которые намеревались отпраздновать победу на клубном чемпионате мира со своими болельщиками.

03:00 Лавров оценил введение США санкций из-за «Северного потока — 2» Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».

03:00 Драчёв ожидает, что сборная России по биатлону вернётся на свой уровень на этапе КМ в Оберхофе Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил уверенность, что отечественные биатлонисты вернутся на свой уровень на четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в январе в немецком Оберхофе.

03:00 Китай выразил протест США из-за пунктов о Гонконге в оборонном бюджете Китай выражает протест Соединённым Штатам в связи с включением в оборонный бюджет на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.

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03:00 Новак сравнил объёмы российских и американских поставок СПГ в Европу Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК рассказал об объёмах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

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03:00 Кремлёв предположил, что Лебедев проведёт ещё один бой Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал завершение карьеры экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым после поражения от Табисо Мчуну.

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03:00 Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2» Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

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03:00 Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь» «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

03:00 СМИ: Правление СБР хочет исключить Гараничева и Малышко из состава сборной России Ряд членов правления Союза биатлонистов России (СБР) выразили несогласие с решением тренера сборной страны Сергея Белозёрова оставить состав команды неизменным на январские этапы Кубка мира.

03:00 Лидеры Южной Кореи и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине заявил о невыгодности роста напряжённости на Корейском полуострове для КНДР.

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03:00 В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.