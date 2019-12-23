Die Zeit: как в 2015-м — Эрдоган предупредил Евросоюз о новом наплыве беженцев

Европу ожидает небывалый с 2015 года наплыв беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, к турецкой границе приближаются десятки тысяч сирийцев, и его страна «не потянет такой груз» в одиночку. Последствия «ощутят на себе все европейские страны и в первую очередь Греция», передаёт слова Эрдогана немецкое издание Die Zeit.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил ЕС о возможном повторе миграционного кризиса 2015 года, пишет Die Zeit. По его словам, из-за действий сирийской армии и её союзников в провинции Идлиб десятки тысяч беженцев выдвинулись к турецкой границе. По подсчётам Анкары, их число составляет 80 тыс.
Эрдоган предупредил Брюссель, что его страна не справится с таким наплывом. В одиночку Турция «не потянет такой груз», заявил он. По его словам, последствия «ощутят на себе все европейские страны и в первую очередь Греция».
После заключения миграционного соглашения между Турцией и ЕС в марте 2016 года число сирийцев, которые попадают через турецкую границу в союз, существенно снизилось, но в последние дни оно снова выросло. Многие из них — как в 2015-м — отплывают с турецкого побережья на лодках к Эгейским островам в Греции. По официальным данным, на данный момент в Турции находятся 3,7 млн сирийских беженцев, отмечает издание.
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