Bild: «мы — не туристическое бюро» — премьер Греции призвал отправлять «беженцев» прямиком обратно

Многие из тех, кто пытается получить убежище в ЕС, никакие не беженцы, заявил в интервью Bild премьер-министр Греции. По словам Кириакоса Мицотакиса, это всего лишь экономические мигранты, и приезжая сюда, они прекрасно знают, что «не имеют права на международную защиту и что их тут вообще не должно быть». Поэтому всех этих «беженцев» просто необходимо отправлять прямиком обратно, призвал глава греческого правительства.

В последние месяцы количество беженцев и мигрантов, пытающихся попасть в Европейский союз через Грецию, существенно увеличилось, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

Как уточнил премьер-министр Греции, ежедневно греки вынуждены принимать несколько сотен беженцев.

«При этом все должны понимать, что многие из тех, кто к нам прибывает, на самом деле никакие не беженцы, — подчеркнул Кириакос Мицотакис. — Это экономические мигранты. Приезжая сюда, они прекрасно знают, что они не имеют права на международную защиту и что их тут вообще не должно быть».

Всех этих экономических мигрантов необходимо «отправлять прямиком обратно», призвал глава греческого правительства.

«Это просто невероятно, что Европа до сих пор не проводит единую миграционную политику, для граждан которой это вообще–то один из главных приоритетов», — выразил свое недоумение премьер-министр Греции.

Если Европейский союз не будет контролировать, «кто приезжает и уезжает», то сохранить Шенгенскую зону элементарно не получится, констатировал Кириакос Мицотакис.

Что же касается самой Греции, то греческая береговая охрана — «не туристическое бюро», добавил премьер.