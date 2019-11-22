Премьер Греции: Европа видит в нас удобную «парковку» для беженцев и мигрантов

«Европа видит в таких странах, как Греция, удобные парковки для беженцев и мигрантов», — заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Он осудил Брюссель за то, что в союзе до сих пор нет единой политики в этой сфере, а также упрекнул восточноевропейские страны в том, что они отказываются «делить ношу». «Я больше этого терпеть не буду», — подчеркнул политик.
Греция собирается закрыть три больших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Хиос и Самос, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Переполненные комплексы заменят на новые большей вместимости. За прошедшие дни на Эгейские острова прибыло более 1350 мигрантов. С пятницы на понедельник береговая охрана выловила из моря 658 человек. 730 смогли добраться самостоятельно.
Чтобы разгрузить переполненные лагеря, греческие власти объявили о том, что к концу декабря поэтапно переправят на континент 20 тыс. соискателей статуса беженца. Всего на острове их 32 тыс., и они содержатся в «катастрофических условиях».
Однако планы Афин вызвали недовольство в народе, продолжает издание. Во многих городах и сёлах прошли демонстрации против мигрантов. Греки считают, что Европа бросила их. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис жёстко раскритиковал Брюссель за то, что в союзе до сих пор нет единой политики в отношении мигрантов и беженцев.
«Европа видит в таких странах, как Греция, удобные парковки для беженцев и мигрантов, — заявил он. — Я больше этого терпеть не буду». По его словам, ни одна страна ЕС не имеет права наслаждаться преимуществами Шенгенской зоны и в то же время, как «некоторые восточноевропейские страны», отказываться «делить ношу».
Афины также раскритиковали Анкару за её позицию по мигрантам. Очевидно, что Турция использует эту проблему как рычаг для того, чтобы «давить на Европу и добиваться уступок». По мнению греческих политиков, таким образом у турков не получится выстроить добрососедские отношения с греками.
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