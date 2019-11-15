Daily Telegraph: в Великобритании проживает около четверти всех нелегальных мигрантов Европы

Великобритания занимает первое место среди всех стран Европы по числу нелегальных мигрантов, передаёт The Daily Telegraph. При этом издание указывает на неэффективность работы пограничного контроля страны и отсутствие жёстких мер по депортации нелегалов.

В Великобритании проживает до 1,2 млн нелегальных мигрантов, четверть всех тех, кто незаконно проник в Европу, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на европейский исследовательский центр Pew Research Centre.

Отмечается, что ежегодно в Великобританию приезжает до 150 тыс. нелегальных иммигрантов. Согласно данным центра, за последние десять лет их число в Великобритании увеличилось вдвое. Причём более половины из них проживают в стране нелегально более пяти лет, а треть — более десяти лет.

При этом большинство из них иностранцы с просроченными визами или те, кому было отказано в предоставлении убежища в Великобритании. Более половины — выходцы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Вьетнам, Индию, Пакистан и Афганистан.

«Эти люди приезжают сюда не за пособиями, они приезжают работать. Затем их эксплуатируют, они становятся уязвимыми, и происходят такие трагедии, как гибель 39 вьетнамцев в Эссексе», — отметил бывший начальник иммиграционной службы Великобритании Дэвид Вуд.

Он также указал на отсутствие «жёстких» мер по репатриации нелегальных иммигрантов и тех, кому было отказано в предоставлении убежища.

Как отмечает издание, исследование выявляет масштабы миграционного кризиса и неэффективность работы пограничного контроля страны.

Сравниться с ней по числу нелегалов среди 32 европейских стран может разве что Германия, в которой их проживает от 1 до 1,2 млн. Таким образом, на пару с Великобританией там обосновалось около половины всех, кто незаконно въехал в Европу.

Третьей по количеству нелегальных мигрантов стала Италия, где их до 700 тыс., четвёртой — Франция, где находится до 400 тыс. нелегалов, сообщает The Daily Telegraph.