Fox News: незаконные мигранты обходятся Аляске в сумму $108 млн в год

Даже самый северный штат США страдает от хаоса на мексиканской границе, передаёт Fox Business. В интервью телеканалу губернатор Аляски Майкл Данливи заявил, что, несмотря на все усилия местных властей, нелегальные иммигранты пробираются на Аляску по воде. По словам губернатора, это стоит штату свыше $100 млн ежегодно.

Покажите, пожалуйста, этот заголовок, я его зачитаю: «Даже жители Аляски страдают от провальной пограничной политики демократов». Автор этого заголовка сейчас с нами, это губернатор Аляски Майк Данливи. Добро пожаловать, сэр! Рад, что вы с нами, губернатор.



МАЙКЛ ДАНЛИВИ, губернатор Аляски: Рад быть с вами, Стюарт, спасибо.



Как обстоят дела на Аляске, почему вы вправе утверждать, что вы-то работаете с иммигрантами правильно?



МАЙКЛ ДАНЛИВИ: У нас в штате Аляска много сезонных индустрий, к примеру, рыболовная и туристическая. И мы впускаем людей, чтобы они занимались этой работой, потому что работа сезонная, временная. И мы делаем это законно. Мы делаем это правильно. Мы удостоверяемся в том, что люди, прибывающие на Аляску, находятся здесь на законных основаниях, что они проходят необходимую проверку и вносят свой вклад в общество. Так что мы делаем это правильно.



Если посмотреть на происходящее на границе, я имею в виду южную границу, в 2017 году было более миллиона случаев её незаконного пересечения. И это скажется на всех штатах. Например, на Аляске. Около 108 миллионов долларов… Даже притом, что у нас иммигранты легальные, какое-то количество нелегальных на Аляске есть, и это обходится штату в сумму примерно 108 миллионов долларов в год. И чтобы это исправить, нам нужно работать с президентом.



Секундочку, объясните, пожалуйста… Извините, господин губернатор. На Аляске всё-таки живут и работают нелегальные иммигранты? И это стоит вам… Сколько, вы говорите?



МАЙКЛ ДАНЛИВИ: Около 108 миллионов долларов в год. Да.



Что вы можете с этим поделать?



МАЙКЛ ДАНЛИВИ: Нам нужно тесно работать с федеральным правительством. Нам нужно принять меры, чтобы пресечь то, что происходит на нашей южной границе. Потому что так эти люди сюда попадают, через нашу южную границу. Оказавшись в Соединённых Штатах, они рассеиваются, садятся на водный транспорт и прибывают на Аляску. Повторюсь, у нас на Аляске замечательная система легальной иммиграции для трудовых мигрантов, но к нам попадают и нелегалы. И нам нужно это остановить, чтобы те, кто прибывает в штат Аляска легально, извлекали из этого выгоды, в отличие от тех, кто прибывает нелегально. К этому мы должны стремиться. И в конечном итоге Аляске больше не придётся платить более 100 миллионов долларов.



Ясно.



Дата выхода в эфир 28 октября 2019 года.