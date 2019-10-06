CBS NEWS: вопрос этический — Трампа критикуют за намерение брать образцы ДНК у задержанных мигрантов

Администрация Трампа планирует начать масштабный сбор образцов ДНК мигрантов, задержанных на границе с Мексикой, передаёт CBS News. Как отмечает телеканал, власти объясняют этот шаг необходимостью подтверждения родства между детьми и сопровождающими их взрослыми. Однако некоторые правозащитники уже выражают сомнения в этичности такой программы.

Администрация Трампа планирует расширить сбор образцов ДНК у мигрантов на границе. Министерство внутренней безопасности проведёт программу в масштабах целого ведомства, чтобы устанавливать личность задержанных мигрантов и родственные связи между содержащимися под стражей детьми и родителями. Но критики заявляют, что администрация нарушает гражданские свободы.



С нами на связи из Вашингтона репортёр CBS News по вопросам иммиграции и политики Камило Монтойя-Галвес, который изучал эту историю во всех подробностях. Итак, это новое правило будет предусматривать принудительный сбор образцов ДНК, а это вызывает много этических вопросов, в том числе о праве на неприкосновенность частной жизни. Что говорит администрация Трампа о своих планах по использованию этих данных?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС, корреспондент CBS News: Добрый день, Рина! Это будет масштабное расширение сбора образцов ДНК иммиграционными властями. Сотрудники Министерства внутренней безопасности вчера рассказали нам, что данные, собранные в рамках этой новой программы, будут переданы в национальную базу данных по преступности — эту базу данных ведут ФБР и Министерство юстиции, и правоохранительные органы пользуются ею для установления личности подозреваемых в преступлениях.



Отчасти по этой причине предлагаемое расширение вызвало столько критики со стороны защитников иммигрантов и неприкосновенности частной жизни. По их мнению, властям не следует получать такую личную информацию от людей, не связанных с серьёзными преступлениями, особенно от семей с детьми.



Я хочу спросить вас об этих детях: их образцы ДНК тоже будут собирать?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС: Хороший вопрос! Вчера мы говорили с представителями ведомства, и, по их словам, Министерство внутренней безопасности продолжит сбор образцов ДНК для установления родственных связей между взрослыми и детьми. Так что это, определённо, будет применяться по отношению к детям и семьям.



Однако, Рина, важно подчеркнуть, что представители Министерства внутренней безопасности, с которыми мы вчера беседовали, не стали рассказывать о том, решило ли ведомство применять эту программу и к детям-мигрантам без сопровождения взрослых. Закон США, Рина, предоставляет этим детям дополнительную правовую защиту.



Да. Разве администрация Обамы не вводила ограничения, в частности, на сбор образцов ДНК?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС: Верно. В 2010 году тогдашний министр внутренней безопасности Джанет Наполитано и генеральный прокурор Эрик Холдер заключили своего рода соглашение о том, чтобы освободить от обязательного сбора ДНК мигрантов, находящихся в США под стражей, если против них не выдвинуто уголовных обвинений и в отношении них не запущена процедура депортации.



Но, по словам представителей Министерства внутренней безопасности, новое правило Минюста фактически отменит эти ограничения, введённые при администрации Обамы, и позволит Министерству внутренней безопасности собирать образцы ДНК у многочисленных задержанных мигрантов. То есть это действительно большие перемены, Рина.



Если Белый дом будет проталкивать эти меры, получит ли он отпор? Могут ли эти люди обратиться в какую-то инстанцию?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС: Да, мы только что поговорили с юристом из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), занимающегося вопросами неприкосновенности частной жизни. И, конечно же, можно сказать, что ACLU был самым грозным противником администрации в суде. И этот юрист заявил, что программа превратит сбор ДНК из инструмента для расследования уголовных дел в инструмент для слежки за уязвимыми мигрантами.



Но я думаю, что, прежде чем пытаться остановить эту программу через суд, все они хотят получить от Министерства внутренней безопасности новых подробностей о ней. Опять-таки, программа ещё не проводилась.



Они не проводили эту программу, но разве не испытывали её этим летом? Если да, то законно ли это?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС: Да, да, администрация уже проводила пилотную программу с участием агентов иммиграционной и таможенной полиции, чтобы, как я уже говорил, устанавливать родственные связи между взрослыми и детьми. И официальные лица подают эту программу, операцию «Двойная спираль», как разработанную с целью выявления «обманных семей», как это называет администрация. Речь идёт о взрослых, использующих не своих детей, чтобы получить правовую защиту, положенную семьям мигрантов, находящимся в США под стражей.



Что же касается законности этой программы, Рина, защитники иммигрантов и неприкосновенности частной жизни уже выражали опасения по поводу программы, гораздо менее масштабной, чем та, которую сейчас предлагает администрация. Так что я уверен, что мы можем ждать схожих опасений.



Ясно. С нами был Камило Монтойя-Галвес. Большое спасибо, Камило!



Дата выхода в эфир 30 октября 2019 года.