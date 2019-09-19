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El Periódico: венесуэльских иммигрантов в Колумбии всё больше, но власти призывают не беспокоиться

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Национальный административный департамент статистики Колумбии изучил численность и структуру венесуэльской иммиграции в страну. После заметного роста эмиграции из Венесуэлы граждане соседней страны составили 3,4% населения республики, передаёт El Periódico. При этом власти призывают не беспокоиться за уровень занятости в стране.
El Periódico: венесуэльских иммигрантов в Колумбии всё больше, но власти призывают не беспокоиться
Reuters

Число иммигрантов из Венесуэлы, проживающих в Колумбии, уже превысило 1,6 млн человек и составило 3,4% населения страны, сообщает El Periódico со ссылкой на Национальный административный департамент статистики.

По словам главы департамента Хуана Даниэля Овьедо, в период с августа 2018 года и до июля 2019 года в Колумбию приехали примерно 773 тыс. венесуэльцев, что составляет 1,6% населения страны.
 
При этом, хотя уровень безработицы среди венесуэльских иммигрантов в крупнейших городах страны может достигать 25%, в целом в процентном выражении венесуэльцы здесь больше заинтересованы в поиске постоянного места работы, чем местные жители. Овьедо полагает, что это вызвано, прежде всего, тем, что большинство иммигрантов — молодые люди от 25 до 40 лет. Граждане Венесуэлы сооставляют около 1,5% занятого населения Колумбии.
 
Вместе с тем, из более чем полутора миллионов венесуэльцев, проживающих в Колумбии, большинство не имеют высшего образования. Так, 30% получили лишь базовое начальное образование. Кроме того, 90% из них не трудоустроены официально. Большинство из иммигрантов работают в салонах красоты, ресторанах, отелях и даже в коммерческих учреждениях.
 
С другой стороны, по данным департамента, около трети покинувших родину венесуэльцев живут в том числе за счёт кредитов или социальных выплат. Во многом это связано с колоссальной разницей в зарплате — в среднем колумбийцы получают на 40% больше.
 
Однако Овьедо призвал колумбийцев не беспокоиться относительно последствий такой миграции. По его словам, пока «возможность того, что венесуэльская миграция структурно повлияет на уровень занятости, является несущественной». 
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El Periódico Испания Европа
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