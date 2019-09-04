L’Opinion: несмотря на экономические проблемы, Гуаидо так и не удалось лишить Мадуро рычагов власти

Казалось бы, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо получил поддержку народа, США и признание большинства европейских столиц, однако это не помогло ему получить Каракас, пишет L’Opinion. Несмотря на начавшиеся экономические проблемы, законный президент Николас Мадуро сумел сохранить сторонников, союзников и удержать контроль над армией и финансами.

В субботу 31 августа тысячи сторонников идей Уго Чавеса в Венесуэле вышли на улицы, чтобы поддержать законного президента страны Николаса Мадуро, пишет обозреватель L’Opinion Паскаль Эро.

Спустя девять месяцев после начала своего «политическо-дипломатического наступления» лидер оппозиции Хуан Гуаидо, «младотурок венесуэльской политики», выбился из сил. Может быть, 36-летний Гуаидо и вселил надежду в кого-то из соотечественников и западных руководителей, но пора уже признать, что оппозиционер не сумел лишить Мадуро основных рычагов власти, настаивает автор статьи. Несмотря на ощутимые потрясения, которые пришлось пережить режиму, венесуэльский президент сумел всё вынести и сохранил поддержку своих сторонников и союзников.

Как напоминает Эро, Хуан Гуаидо, возглавивший Национальную ассамблею Венесуэлы 5 января 2019 года, очень быстро сумел сплотить вокруг себя оппозицию, покорил пользователей соцсетей своей непринуждённой манерой общения и уже к 20 января объявил себя исполняющим обязанности президента и отправился в турне по Латинской Америке, чтобы заручиться поддержкой.

Молодой политик нравится местным правым и, конечно, США, которые только рады вбить клин в социалистический Боливарианский альянс для народов нашей Америки, куда, помимо Венесуэлы, также входят Куба, Боливия и Никарагуа. Кроме того, поддержка венесуэльской оппозиции выгодна Дональду Трампу и Республиканской партии внутри США, чтобы заполучить расположение «колеблющегося» штата Флорида с его античавистскими лобби.

Но проблема с Вашингтоном сегодня — в его непоследовательности, комментирует европейский дипломат в Каракасе. Складывается такое впечатление, что действия президента далеко не всегда координируются с Госдепом.

Заручившись политической поддержкой, Гуаидо разыграл карту гуманитарного кризиса, только он не рассчитал, что конвой с помощью армии не пропустят. Мадуро не перестаёт обвинять во всех бедах американское вмешательство. В какой-то момент Вашингтон даже попытался надавить на Бразилию и Колумбию, чтобы те пошли на региональную интервенцию, но те дают задний ход. Никто не хочет завязнуть в болоте боевых действий — идёт, как выразился один из наблюдателей, «странная война».

Все попытки Гуаидо взять власть силой не увенчались успехом. Мадуро всё время держал руку на пульсе и успел арестовать всех, кто был заподозрен в измене. Соседняя Куба, с её богатым опытом «в удержании контроля над обществом», в обмен на венесуэльскую нефть с готовностью поделилась методами работы и наблюдения за оппозиционерами. Неоценимую поддержку также оказали Турция, Китай и Россия. Кремль помог Каракасу в киберпространстве и использованием вето в Совбезе ООН.

Несмотря на признание в более чем 50 столицах, 24 из которых принадлежат странам ЕС, Гуаидо так и не сумел заполучить контроль над военными и финансовыми рычагами Венесуэлы. Несмотря на свои экономические проблемы, режим живёт до сих пор и исправно платит армии.

За неимением других вариантов оппозиция идёт на диалог с Мадуро при посредничестве Норвегии — диалог без предварительных условий и без конкретных целей. Но Каракас приостановил переговоры в качестве протеста против американских санкций. Многие, по словам L’Opinion, не доверяют Мадуро и считают, что он ведёт двойную игру. Тем временем оппозиция раскалывается: самые радикальные хотят жёстких мер, а остальные согласны на диалог. США же пока пытаются убедить окружение венесуэльского президента переметнуться на их сторону и устроить переворот.