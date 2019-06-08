Infobae: Мадуро распорядился вновь открыть границу с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об открытии пограничных переходов с Колумбией, которые были закрыты в феврале этого года из-за планов венесуэльской оппозиции силой ввезти в страну гуманитарную помощь, сообщает Infobae. «Мы — мирный народ, который твёрдо защищает нашу независимость и самоопределение», — прокомментировал Мадуро в Twitter своё решение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вновь открыть границу с Колумбией, в частности два пограничных перехода, находящихся в венесуэльском штате Тачира, сообщает Infobae.

«В рамках полноценного исполнения нашего суверенитета я приказал с субботы, 8 июня, открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира. Мы — мирный народ, который твёрдо защищает нашу независимость и самоопределение», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Распоряжение о закрытии пограничных переходов лидер Венесуэлы отдал 22 февраля этого года за день до того, как венесуэльская оппозиция намеревалась ввезти силой в страну медикаменты, чтобы ослабить проблему национального дефицита лекарственных препаратов.

С тех пор пешеходное движение по трём из четырёх расположенных в этой зоне пограничных мостов был ограничено. Люди могли пересечь их ради получения медицинской помощи или для обучения в образовательных учреждениях. При этом четвёртый мост вообще никогда не открывали для пешеходного или транспортного движения, отмечается в статье.

За последние годы венесуэльское правительство, как напоминает Infobae, уже несколько раз отдавало приказ о закрытии наземных и морских границ, ссылаясь на предполагаемое иностранное вмешательство и на угрозы для так называемой боливарианской революции.