«Стреляйте им по ногам»: The New York Times о методах борьбы Трампа с мигрантами

Пытаясь решить проблемы с миграцией в США, Дональд Трамп предлагал своим советникам экстравагантные, а порой и шокирующие меры, включая полное закрытие границы с Мексикой, рытьё рвов со змеями и крокодилами, а также стрельбу по ногам мигрантов, пишет The New York Times. Кроме того, хотя подобные планы так и не реализовались, ближайший советник Трампа Стивен Миллер воспользовался ситуацией, с тем чтобы устроить в аппарате президента масштабную чистку.

В марте очередное совещание в Овальном кабинете — как и многие до него — началось со вспышки ярости президента США Дональда Трампа, негодующего из-за притока мигрантов. Однако на этот раз он нашёл решение этой проблемы и поверг им своих советников в настоящий шок: Трамп приказал своей команде закрыть к полудню следующего дня границу с Мексикой на всём её протяжении, пишет The New York Times.



Советники президента опасались, что указ приведёт к тому, что на территории Мексики застрянут многие американские туристы, дети в школах по обе стороны границы окажутся предоставлены сами себе, а американская и мексиканская экономика обрушатся. Однако они в полной мере осознавали стремление президента остановить миграцию — стремление, из-за которого они получали всё более экстремальные варианты решения кризиса.



«В неофициальной обстановке президент нередко говорил об укреплении пограничной стены с помощью рва с водой со змеями и крокодилами, из-за чего советникам пришлось прикинуть, во сколько это обойдётся. Он хотел пустить по стене ток, а на её верхушку установить шипы, способные пронзать человеческую плоть. После публичного заявления о том, что солдаты могут стрелять по мигрантам, если те начнут кидаться камнями, президент дал задний ход, когда его команда сообщила ему, что это незаконно. Позднее, по словам его советников, во время совещания он предложил новую мысль: стрелять мигрантам по ногам, чтобы задержать их. «Так тоже нельзя», — приводит The New York Times слова команды Трампа.



Приказ Трампа о закрытии границы стал стартом для безумной недели из вспышек ярости президента, введя аппарат Белого дома в режим «круглосуточной паники». К концу недели чуждый трезвому расчёту президент пошёл на попятный, однако скомпенсировал этот шаг, начав чистку в рядах советников, пытавшихся его обуздать.



В результате на данный момент Трамп окружил себя людьми, которые куда меньше склонны ему перечить, в то время как его угроза отрезать страну от потока мигрантов остаётся вполне реальной. «Я абсолютно в своём праве закрыть границу», — сообщил он в одном из интервью изданию.



Данная статья, отмечает The New York Times, основана на сообщениях многочисленных чиновников администрации и сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией, сложившейся в марте этого года. Поведать о тех событиях и деликатных разговорах они согласились лишь на условиях анонимности.



На одном из совещаний в Овальном кабинете 30-минутная встреча продлилась более двух часов, в то время как подручные Трампа пытались того успокоить. «Вы выставляете меня идиотом, — якобы бушевал Трамп. — Я это обещал на выборах. Это моя тема».



Среди присутствующих в комнате был ряд чиновников, в том числе тогдашний министр по национальной безопасности Кирстен Нильсен, госсекретарь Майк Помпео, тогдашний глава Погранично-таможенной службы Кевин Макалинан и советник Трампа Стивен Миллер, который во многом сформировал подход американского лидера к иммиграции.



Трамп, согласно заведённому порядку, обругал Нильсен, назвав её неэффективной и, что ещё хуже, недостаточно внушительной внешне. Вместе с тем, наибольшее одобрение Нильсен президент высказал несколько месяцев назад, когда американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов.



Американский лидер считал, что единственным выходом из сложившейся ситуации будет полное закрытие границы. Нильсен неоднократно пыталась воззвать к его рассудку. Когда за год до описываемых событий она осмелилась возразить Трампу, тот устроил ей жесточайший разнос, после чего министр чуть было не подала в отставку. Теперь же она вновь попыталась его уговорить.



«Мы можем закрыть границу, но это ничего не исправит, — сообщила она. — Люди всё равно смогут ходатайствовать о предоставлении убежища».



Однако президент стоял на своём. Даже его зять Джаред Кушнер, который встал на сторону Нильсен, не смог его переубедить. «Вас только и заботят, что ваши дружки в Мексике, — якобы огрызнулся президент. — С меня хватит. Я хочу, чтобы всё было готово к завтрашнему полудню».



Совещание советники президента покидали в состоянии паники. Закрытие границы повлекло бы за собой разорение многих американских фермеров и производителей автомобилей, живущих торговлей с Мексикой. Тем не менее тем вечером команда Трампа убедила того дать им отсрочку на неделю — что дало им время переубедить президента.



Свою деятельность они начали с давления на мексиканских коллег, чтобы те в срочном порядке занялись задержанием мигрантов. Кушнер и его коллеги буквально завалили президента письмами, которые должны были доказать, что мексиканцы уже сейчас задерживают больше мигрантов до того, как они успеют попасть на территорию США.



Вместе с тем советник президента Стивен Миллер увидел здесь окно возможностей. По его мнению, президенту было необходимо устроить «встряску» Министерству национальной безопасности и избавиться от тех высокопоставленных чиновников, которые, как он считал, мешали борьбе с иммиграцией.



Очевидной целью Миллера стала Нильсен, которая зачастую противоречила Трампу. Когда президент потребовал покрасить стену в матово-чёрный цвет, она сообщила, что дополнительные расходы составят $1 млн за милю. Когда же американский лидер приказал ускорить строительство, министр сообщила, что ей требуются разрешения от собственников земли. На это Трамп якобы ответил в духе: «Забирайте у них землю, и пусть они попробуют нас засудить».



Когда Нильсен пыталась отвлечь его внимание, президент начинал терять терпение. Во время инструктажа по поводу легальных аспектов уничтожения беспилотников в воздухе, Трамп прервал её посреди предложения.



«Кирстен, дорогая, ты меня не расслышала, — якобы сказал Трамп. — Сбивай их. Милая, просто сбивай их и всё, ладно?»



Однако проблема, по мнению Миллера, не ограничивалась только Нильсен. Сложности представлял и глава Службы гражданства и иммиграции Фрэнсис Сиссна, который регулярно выступал против требований Миллера провести в агентстве «культурные преобразования».



Вместе с тем к середине недели план по изменению мнения президента насчёт закрытия границы, судя по всему, начал приносить плоды. «Возможно, здесь есть другой путь, — якобы говорил он Нильсен. — Как насчёт введения новых пошлин для мексиканцев или угрозы так поступить? Пошлины — это просто отлично».



Тем не менее такая перемена в настроении президента оказалась временной. На той неделе он встретился с Нильсен и дал ей и присутствующим на совещании агентам пограничной службы поручение начинать «разворачивать» мигрантов на границе. «В стране места больше нет», — якобы заявил Трамп.



Учитывая, что президент был явно недоволен действиями Нильсен, её аппарат, не поставив министра в известность, начал работу над её заявлением об отставке. Вскоре после того, как она представила свой план по контролю за границей — который Трампу пришёлся не по нраву, — Нильсен покинула свой пост. Вскоре последовал ряд перестановок, в результате которых некоторые ключевые посты заняли сторонники жёсткой миграционной политики.



За месяцы, последовавшие после чистки, президент повторил свои угрозы о введении пошлин, в США были введены более жёсткие правила ходатайства об убежище, а Пентагон выделил $3,6 млн на строительство стены.



«Из-за иммиграционной повестки дня Трамп по-прежнему продолжает сталкиваться с сопротивлением судов, а также недовольством общественности. Однако людям, которые пытались его обуздать, по большому счёту, нашли замену», — подводит итог The New York Times.