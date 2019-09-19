NTD: яйца жарить можно — Трамп о преимуществах новой стены против мигрантов

Дональд Трамп посетил границу с Мексикой, где показал журналистам, как продвигается строительство стены. Как передаёт NTD, Трамп заявил, что перелезть через стену будет почти нереально: на неё невозможно забраться, поскольку она сделана из материалов, которые очень хорошо впитывают тепло, поэтому на ней можно даже жарить яйца.
Дональд Трамп завершил свой трёхдневный визит на Запад США посещением границы с Мексикой в Сан-Диего. Там он показал журналистам, как продвигается строительство стены. По словам американского президента, до конца 2020-го появится примерно 800 километров ограждения.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Думаю, к концу следующего года мы сможем построить до 500 миль стены, в зависимости от некоторых условий рельефа. Но мы закроем самые важные зоны. У нас много природных барьеров — горы, ручьи, реки, довольно бурные и опасные. Но это удивительный проект.
Дональд Трамп также добавил, что перелезть через стену будет почти невозможно.
ДОНАЛЬД ТРАМП:На стену невозможно взобраться. Она очень прочная. И панель сверху имеет особое строение. Её очень сложно преодолеть. Плюс, стена сделана из материала, который впитывает тепло. То есть она очень горячая. К ней невозможно прикоснуться, на ней даже можно яйца поджарить. Если кто-то захочет её перелезть, то нужно будет привозить шланги с водой. Но тут негде взять воду, поэтому взобраться на стену будет очень сложно.
В последнее время президент одержал несколько политических побед в вопросе стены и мигрантов.
Арестов на мексиканской границе стало меньше, чем среднее количество для августа. А на прошлой неделе Верховный суд разрешил отказывать в убежище всем, кто прибыл к американской границе и при этом не запросил убежища в третьей безопасной стране.
В этом же месте в прошлом году Дональд Трамп демонстрировал прототипы стены. Сейчас их убрали, чтобы возводить утверждённый вариант ограждения.
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