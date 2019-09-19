Со времён основания G7 мир существенно изменился, а многие из её членов скатились в «социалистический зомби-ленд» и постепенно деградируют, пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд. Вместе с тем, по мнению автора, исключать Россию из любых групп, способствующих диалогу, даже из-за серьёзных разногласий — это плохая идея, так как Москва может оказать помощь в разрешении многих мировых конфликтов.

Со времён основания G7 мир изменился. Экономики, входящие в эту группу, уже не играют решающей роли. Италия, Канада и даже Германия с Францией скатились в «социалистический зомби-ленд» и уже не способны демонстрировать экономический рост и реализовать свой потенциал. К этому стоит прибавить и «культурное самоубийство» Канады и Западной Европы, импортировавших из Северной Африки миллионы мигрантов, которые не уважают ни законы, ни западную культуру, ни религию, ни женщин. «Если вкратце, то Западная Европа медленно умирает», — пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

«Так зачем нужна эта встреча лидеров для принятия решений по мировой политике и укреплению безопасности? Это как если бы британский монарх выступил с заявлением о мировых делах: это просто уже неважно», — считает автор.

«Приняв за данность то, что G7 уже не важна, то что насчет России и Владимира Путина? Какое у России-матушки место в этом мировом сабантуе»? — задаётся вопросом Вуд.

Для встреч лидеров важных стран есть причина, и эта причина — мир во всём мире. Диалог — это хорошо. Следовательно, по мнению обозревателя, лидеров государств не следует исключать из диалога из-за разногласий, ведь именно так и начинаются многие войны.

«Я не говорю, что страны не должны иметь дело с последствиями своего поведения, я считаю такую концепцию правильной. Однако, по моему мнению, закрытие диалога не должно быть элементом этого процесса. Мы все взрослые люди, и должны вести себя соответственно — даже если категорически друг с другом не согласны», — подчёркивает Вуд.

Россия — это крупнейшая в мире страна. Российская империя обладает долгой историей и заслуживает как уважения, так и права голоса, когда речь заходит о международных делах. В последние несколько лет западные СМИ усердно демонизировали Россию, проводя кампанию по свержению законно избранного президента Соединённых Штатов.

«Россия — это противник, но необязательно враг. Диалог и сотрудничество с Кремлём там, где это возможно, пойдёт на пользу миру и безопасности во всём мире, — уверен автор. — Когда Советский Союз совершал неблаговидные поступки, мы всё равно говорили с ним, так как последствия обратного поведения были бы слишком тяжелы».

Такая же ситуация сложилась и сегодня. Обстановка в мире гораздо опаснее и нестабильнее той, что была во времена холодной войны, когда две сверхдержавы просто смотрели друг на друга и играли по определённым правилам.

Терроризм и оружие массового поражения, продолжает Вуд, — это смертоносное сочетание. «Я не знаю, следует ли приглашать Россию в G7, как и то, должна ли эта группа вообще существовать. Если честно, мне кажется, что это была просто идея Трампа по продолжению диалога с Москвой. Пытаться достигнуть этой цели можно разными путями», — считает он.

Вместе с тем мир находится на грани нового крупного конфликта на Ближнем Востоке между суннитами и шиитами, между промосковским и проамериканскими силами, между терроризмом и стабильностью, между свободой и религиозным тоталитаризмом.

«Иранская угроза», по мнению автора, вполне реальна, и администрация Трампа права в том, что придаёт ей первостепенное значение в плане использования своих ресурсов и геополитического капитала. Россия же может помочь избежать горячей войны в этом регионе, и так опустошённом длительными конфликтами.

Кое-кто говорил о возможности сделки между Москвой и Вашингтоном: Россия хочет снятия санкций, США же хотят помощи в общении с муллами и уменьшении их влияния на ближневосточных террористов. «Диалог с Кремлём при подобных обстоятельствах становится ещё логичнее, чем раньше», — полагает обозреватель.

«Америка устала от войны. Нам нужно тратить деньги и человеческий капитал на нашу собственную страну, восстанавливать инфраструктуру, вновь наполнять казну деньгами; если вкратце, то Америке нужно вновь стать великой. И после дьявольской смуты администрации Обамы здесь предстоит много работы. Если мы можем вести с Россией диалог и избежать очередного конфликта на Ближнем Востоке, то так тому и быть», — подводит итог Тодд Вуд.