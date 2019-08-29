Le Point: в отношениях с Россией Запад меняет риторику, но сохраняет санкции

После разговоров о необходимости возвращения России в «Большую восьмёрку» многие поверили в скорый отказ Запада от санкций в отношении России, пишет Le Point. Однако, как подчёркивает обозреватель издания Марк Нексон, несмотря на смягчение риторики, западные ограничения в адрес Москвы продолжают расти, и примирения в ближайшее время не предвидится.

После упоминания Дональда Трампа о возможности приглашения Владимира Путина на будущий саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году многие склонны предполагать, что санкции против России вскоре будут сняты, отмечает обозреватель Le Point Марк Нексон.

На самом же деле с момента присоединения к России Крыма в 2014 году ограничительные меры в отношении Москвы со стороны Запада не перестают умножаться, подчёркивает автор. Так, США, Канада и Евросоюз запретили въезд на свою территорию 48 представителям российских властей, чьи счета также были арестованы. Кроме того, объектами санкций стали около 20 оборонных и энергетических предприятий, полностью исключён был обмен технологиями.

Запреты коснулись и финансового сектора — 18 российских банков, включая банк «Россия», столкнулись с ограничениями по международным операциям и операциям с картами платёжных систем Visa и Mastercard.

Летом 2017 года после нового витка санкций со стороны США российские компании вновь столкнулись с ограничением доступа к финансированию, а срок выплат по кредитам в мировых банках для предприятий энергетического сектора сократился вдвое. Что касается инвестиций в российскую нефтяную промышленность — «не было и речи, чтобы вложить туда хоть доллар».

Однако и этого оказалось недостаточно. Весной 2018 года Вашингтон ввёл новый пакет ограничительных мер в качестве наказания за «вмешательство» России в президентские выборы 2016 года — на этот раз в отношении ближнего круга президента Путина. Как отмечает автор, несмотря на благожелательные речи в адрес российского президента, у Дональда Трампа не было выбора, кроме как подписать законопроект, одобренный конгрессом. Наконец, в начале августа текущего года США ввели очередные санкции, связанные на этот раз с отравлением в Великобритании экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля.

По словам издания, Европейский союз, столкнувшийся с тупиком в решении крымского вопроса и мира на востоке Украины, также не спешит отменять санкции в отношении Москвы, продлевая их каждые полгода. В чёрном списке ЕС фигурируют сегодня 170 человек и 44 предприятия, лишённых возможности вести дела за рубежом.

«Очевидно, что примирения пока не предвидится», — заключает автор статьи.