Die Welt: «пёстрая» страна — в Германии будущего каждый третий будет мигрантом

К 2040 году Германия станет гораздо «пестрее», рассказывает Die Welt c ссылкой на немецкого экономиста Херберта Брюхера. У 35—40% жителей страны будет миграционное прошлое. А в некоторых городах доля приезжих составит 65—70%. Но это неизбежно, если ФРГ хочет сохранить своё экономическое благосостояние, объясняет эксперт.

Каждый год в Германию должны приезжать 400 тыс. мигрантов, чтобы страна могла поддерживать своё экономическое благосостояние, пишет Die Welt. К такому выводу пришёл немецкий Институт исследований рынка труда и карьеры. В нём Херберт Брюхер возглавляет отдел исследований проблем миграции. Экономист убеждён, что Германии придётся открыться самым разным национальностям для того, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.



Дело в том, что из-за увеличения продолжительности жизни растёт возрастной коэффициент, то есть соотношение экономически активного населения и пенсионеров, объясняет Брюхер. При этом ФРГ конкурирует за кадры и с другими странами Европы, причём не только высококвалифицированные, но и низкоквалифицированные. Но в Германии в основном пользуются спросом простые услуги, например, курьеров или уборщиц, а также нужны сотрудники ручного труда в сельском хозяйстве.



К тому же сокращается количество мигрантов из других стран ЕС, продолжает эксперт. Румыния и Болгария, а также Испания и Португалия исчерпали свой миграционный ресурс. Это связано с тем, что демографические перемены дошли и до них. И там всё меньше остаётся «подвижной, готовой к переезду молодёжи». К тому же доходы в Восточной и Западной Европе уравниваются. «Люди не уезжают в другую страну, чтобы зарабатывать там на 20 процентов больше», — объясняет Брюхер.



В этих обстоятельствах для Германии более интересны соседние с ЕС страны, например, государства Западных Балкан или Украина. Также очень востребованы мигранты из Среднего Востока, а также Азии, где много высококвалифицированных специалистов. «Китайцы стали самой большой группой среди учащихся», — констатирует Брюхер.



При этом к 2040 году Германия станет гораздо «пестрее», прогнозирует эксперт. «Сейчас где-то у четверти проживающих в Германии людей миграционное прошлое. Через 20 лет их будет 35 процентов, но, возможно, и 40 процентов. Хороший пример — Франкфурт-на-Майне. Там уже у каждого второго миграционное прошлое. В Берлине — у 35 процентов. То, что мы сегодня наблюдаем в больших городах, в будущем станет нормой для всей страны. А в таком городе, как Франкфурт, доля мигрантов станет 65 или 70 процентов», — рассказал Брюхер.