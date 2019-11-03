LCI: Макрону пришлось объясниться за слова об «украинских и болгарских бандах»

Эммануэль Макрон в своём интервью заявил, что предпочёл бы законных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуара, «нелегальным украинским и болгарским бандам». Как пишет LCI, эти слова вызвали негодование в Киеве и Софии. Но если с Украиной всё удалось быстро уладить, то в отношениях с Болгарией у Франции и без того есть трения.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время одного из интервью сказал, что предпочёл бы, чтобы во Францию приезжали мигранты законные, зарегистрированные и по квотам. Он также добавил: «Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, которые к нам приехали и работают (в сферах, где нужна иностранная рабочая сила, как в строительстве), а не нелегальные украинские и болгарские банды».
Как отмечает в своей статье LCI, эту фразу не оставили без внимания в самой Болгарии. Глава болгарской дипломатии выразил протест против этих «оскорбительных» выражений со стороны французского президента. Французские власти, в свою очередь, уверяют, что дали объяснения, пытаясь свести к минимуму дипломатический конфликт.
С украинской стороны недовольство выразилось в том, что Украина вызвала к себе французского посла и потребовала у него объяснений по поводу «слов, которые приписывают французскому президенту». Французский посол заверил украинскую сторону, что у Парижа нет никаких претензий к украинским гражданам, которые приезжают во Францию.
С Болгарией же всё было сложнее, отмечает автор статьи. Между Парижем и Софией и без того напряжённые отношения из-за транспортной реформы. Так что болгарские власти выразили свой протест незамедлительно и назначили на 4 ноября аудиенцию для объяснений посла Франции.
Французские власти уверяют, что это недоразумение, что слова Эммануэля Макрона были о незаконных бандах, а не о рабочих из Болгарии или Украины. А объяснения свои Эммануэль Макрон отправил болгарскому коллеге по СМС. И премьер-министр Болгарии заявил, что Эммануэль Макрон с ним связывался, чтобы заверить в том, что поддерживает Болгарию и что его слова неверно интерпретировали. «Как премьер-министр я никому не позволю оскорблять наш народ и надеюсь, что подобные ситуации не повторятся», — приводит LCI слова главы болгарского правительства.
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