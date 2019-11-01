Le Parisien: к годовщине движения «жёлтые жилеты» прекратили протесты и создают ассоциации

Через год после начала демонстраций «жёлтых жилетов» движение переживает спад, но его участники активно участвуют в жизни страны, рассказывает Le Parisien. Опыт совместных акций на улицах Франции привёл протестующих к созданию ассоциаций и сообществ, выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления и гражданским инициативам.

Хотя громкие субботние демонстрации с повторяющимися картинами насилия кажутся далеко в прошлом, гнев и отчаяние «жёлтых жилетов» продолжают гореть во многих французах, пишет Le Parisien. За несколько дней до годовщины первой акции протеста на некоторых круговых развязках до сих пор стоят палатки, однако издание задалось вопросом: может ли движение действительно возродиться?

Французская газета связалась с Эммануэль Рёнгоат, профессором политологии в университете Монпелье и одной из 70 учёных, которые анализируют феномен «жёлтых жилетов» с 2018 года. В частности, Рёнгоат общалась с участниками демонстраций в своём регионе и разделяет мнение коллег о том, что «что-то произошло на этих круговых развязках, в то время как почти половина протестующих впервые участвовала в акциях протеста». По её мнению, для них это было место «гражданского и политического опыта, который им понравился, где они чувствовали свою принадлежность к группе». Как рассказывает профессор, некоторые стали друзьями, а другие открыли в себе талант оратора — вместе же они «образовали коллектив и осознали свою силу», что стало «приятным и приносящим удовлетворение» чувством, которое они стремятся сохранить.

Неоднородность движения, разнообразие характеров и политических взглядов только усилило, считает Рёнгоат, удовольствие от дискуссий и желание сделать демократию более прямой. Тем не менее, отмечает профессор, движение трансформировалось в «круги друзей и маленьких сообществ», которые иногда становились коллективами или ассоциациями, которые много экспериментировали. Так, в Бордо «жёлтые жилеты» организовали «деревенские рынки, направленные на местную экономику». «Эти новые структуры, официальные или нет, также являются спящими связями активистов, которые могут в конечном итоге пробудиться для защиты того или иного принципа», — добавила Эммануэль Рёнгоат.

С ней согласен Жан-Клод Буаль, председатель Коллектива гражданских ассоциаций. По его словам, нельзя доверять очевидному спаду в движении «жёлтых жилетов», потому что «даже во время революции 1789 года случались периоды хандры и необходимой реорганизации», но «кризис далеко не миновал». «Люди не хотят забывать атмосферу общности и жизни сообща на круговых развязках, а многие из них хотят это сохранить и организовать коллектив», — поделился с Le Parisien Буаль, предположив, что надо ждать две тенденции: стремление присоединиться к ассоциациям или создать свою с одной стороны и работать над политической вовлечённостью на местном уровне с другой. Как считает председатель, главная идея, которая возникает у активистов, — «как больше участвовать в жизни государства». Если на выборах в Европарламент «жёлтые жилеты» не смогли оформить списки, то на местном уровне им удастся лучше соответствовать проблематике, а некоторые лидеры движения уже выдвинули свои кандидатуры.

Эммануэль Макрон тоже опасается возобновления протестов. «Я совсем не считаю, что всё, что на данный момент вызывает справедливый гнев у части населения, уже является пройденным этапом», — цитирует издание сказанные президентом в июле слова. Макрон также предположил, что сможет «ответить на часть» этих возмущений. В Елисейском дворце отмечают, что президент внимательно следит за ситуацией, чтобы не допустить возвращения беспорядков на улицы Франции, и стремится наконец перейти ко второй половине своего президентского срока. Полицейским даны указания готовиться к различным вариантам развития событий во время больших собраний: глава государства помнит, что в прошлом году было достаточно одной искры — повышения цены на бензин, — чтобы менее чем за месяц разгорелся костёр недовольства.

Пока же, как пишет Le Parisien, если настоящее возвращение «жёлтых жилетов» не состоится, то часть их соберётся на четвёртый съезд в Монпелье, который пройдёт в начале ноября. Он может послужить толчком к новой череде протестов, хотя многие скорее планируют принять участие 5 декабря в забастовке профсоюзов против пенсионной реформы. Другие собираются отпраздновать годовщину движения на улицах Франции в выходные 16 и 17 ноября.