France Info: «Макрон не знает, что его ждёт!» — «жёлтые жилеты» ждут возрождения протестов

В городе Бюшёле близ Парижа активисты не прекращали протесты даже в относительно спокойные летние месяцы и теперь ждут, что движение «жёлтых жилетов» обретёт второе дыхание, сообщает France Info. По мнению участников, главным двигателем народного возмущения является отчаяние оттого, что их требования так и не были услышаны.

Во французском городе Бюшёле (департамент Ивелин) недалеко от Парижа «жёлтые жилеты» продолжают ежедневно встречаться в своём лагере и верят, что с началом нового учебного года у протестного движения откроется второе дыхание, пишет France Info. «У нас здесь один из самых больших лагерей Парижского региона», — заметил 26-летний Кевин, индивидуальный предприниматель. Как и другие, он участвовал в манифестациях с самого начала на протяжении девяти месяцев.

Как отмечает издание, призывы возродить движение и выйти на демонстрацию в субботу, 7 сентября, прозвучали в Париже, Руане и Монпелье. Этим летом прошло только несколько разрозненных акций, поэтому протест «жёлтых жилетов» немного подзабылся. Для некоторых протестующих это только пауза, после которой наступит «чёрный сентябрь».

В Бюшёле тоже ждут, что манифестации начнутся как с чистого листа. Эту штаб-квартиру «жёлтых жилетов» невозможно не заметить: большая хижина сколочена из деревяшек, подручных материалов, и украшена огромными полотнами ткани флуоресцентного жёлтого цвета. По мнению Кевина, в ближайшие дни что-то может произойти: «Пока мы выжидаем. Если в сентябре начнутся подвижки, движение может возобновиться. Однако проблема в том, что если ничего не произойдёт, оно обречено на провал. Так что — сейчас или никогда».

Перед пятнадцатью «жёлтых жилетов», собравшихся на террасе, никогда не стоял вопрос о возвращении к прежней жизни без протестов. «Я работаю с 16 лет, я выйду на пенсию с пособием в €850, а на жильё трачу больше €500, — возмущается Изабель. — Однажды я окажусь на улице на попечении моих детей! Вот против чего я сейчас выступаю, и за то, чтобы мои дети тоже это не испытали».

Все остальные соглашаются с тем, что их требования так и не были услышаны. Ещё один из «жёлтых жилетов», пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что именно отчаяние толкает людей на улицы девять месяцев без остановки: «Существует отчаяние молодёжи, отчаяние пенсионеров, отчаяние одиноких женщин. Вот почему, к сожалению, протесты не прекратятся никогда».

Многие манифестанты осуждают жестокость полицейских, например, Мухаммед из Ле Мюро. По его словам, в его родном городе беспорядки с участием полиции не идут ни в какое сравнение с жестокостью во время акций «жёлтых жилетов». Он также сильно верит в «чёрный сентябрь»: «Макрон не знает, что его ждёт после возвращения из отпуска! Каждую субботу мы здесь, а во время кульминационных моментов — в Париже. К тому же, мы ходим в рабочие кварталы, чтобы убедить людей присоединиться к нашему движению», — рассказал активист France Info.