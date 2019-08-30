Le Figaro: глава МВД признал, что власти Франции упустили момент для умиротворения «жёлтых жилетов»

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер признал, что власти страны упустили момент для предотвращения кризиса «жёлтых жилетов», проигнорировав гнев части общества и предостережения префектов, пишет Le Figaro. При этом глава ведомства настаивает на отсутствии нарушений со стороны полиции в ходе борьбы с общественным кризисом, отмечает издание.

Совсем незадолго до саммита «Большой семёрки» в Биаррице Эммануэль Макрон призывал французов к примирению, и глава МВД Франции Кристоф Кастанер, похоже, воспринял это распоряжение буквально, пишет Le Figaro.

В интервью телеканалу BFM TV «первый полицейский страны», в течение многих месяцев пытавшийся справиться с кризисом «жёлтых жилетов», выступил с «мини-раскаянием», признав, что политическое руководство страны, включая его самого, «упустило из виду» гнев французов, вышедших на площади страны.

В частности, министр внутренних дел выразил сожаление о том, что власти не прислушались к префектам, которые осенью прошлого года первыми констатировали напряжённость, царившую по всей стране, и предупреждали о грядущем кризисе «жёлтых жилетов». «Вероятно, мы и в самом деле не проявили способность к действию Министерства внутренних дел, присутствующего на территории всей страны. Это самая близкая всем французам государственная служба. Это и полицейские, и жандармы, и службы префектуры, и пожарные», — подчеркнул глава ведомства. Как отмечает газета, эти слова поддержки и извинения были адресованы в первую очередь сотрудникам ведомства, возглавляемого Кастанером, многие из которых «могли почувствовать себя покинутыми».

Как напоминает издание, по окончании саммита «Большой семёрки» на тему полицейского произвола в ходе протестных акций «жёлтых жилетов» высказался и президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, «непоправимого насилия» со стороны полицейских не было. Кастанер в свою очередь подчеркнул, что столкновения протестующих с полицией не означают «потасовку двух банд». «С одной стороны есть силы правопорядка, имеющие право применять силу, с другой — люди, пришедшие, чтобы учинять насилие», — подчеркнул глава МВД.

Помимо этого, Кастанер высказался в защиту использования полицейскими пневматических ружей, несмотря на суровую критику этого средства защиты и большое число пострадавших от его использования. «Я знаю, что использование пневматических ружей ежедневно необходимо для защиты полицейских. Если бы могли научить полицейских ловить воров, играя с ними в салочки и хлопая их по плечу, я был бы только за, но в реальности всё по-другому», — заметил министр, признав, однако, необходимость лучшей подготовки полицейских к использованию пневматического и других видов оружия.