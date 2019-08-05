Boulevard Voltaire: при Макроне имидж французской полиции пострадал как никогда

Отношения французов с полицией всегда были сложными, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Оливье Дамьен. Однако с приходом к власти Эммануэля Макрона и назначением главой МВД Кристофа Кастанера, доверие к правоохранительным органам упало как никогда. Как поясняет автор, виной всему жестокие методы подавления протестных акций жёлых жилетов в последние месяцы, шокировавшие даже международное сообщество.

Отношения французов с полицией всегда были сложными, пишет на страницах Boulevard Voltaire доктор юридических наук и экс-генеральный секретарь профсоюза комиссаров полиции Оливье Дамьен.

«Вызывающая столько восхищения и поддерживаемая большинством, как во времена исламистских терактов 2015 года. Столь поносимая, после подавления народных демонстраций, организованных движением жёлтых жилетов на этапе его становления. Полиция вызывает любые чувства кроме равнодушия», — замечает автор, добавляя, что с приходом к власти Эммануэля Макрона и назначением главой МВД Кристофа Кастанера имидж сил правопорядка и, в частности, национальной полиции серьёзно ухудшился вследствие царящего на улицах французских городов беспорядка и небывалого уровня насилия.

Если в 2016 году уличные протесты, переросшие в беспорядки спровоцировали раскол как в обществе, так и в политических кругах, то в последние месяцы именно методы представителей правоохранительных органов и существенное число раненных среди протестующих «глубоко шокировали» не только Францию, но и международное сообщество, подчёркивает специалист. При этом имидж полиции ухудшился одновременно с имиджем действующей власти, и «никогда ещё министр внутренних дел так демонстративно и быстро не тянул вниз имидж возглавляемого им ведомства, отмечает автор.

Однако несмотря на «по меньшей мере противоречивые чувства» французов по отношению к полиции, не стоит полагать, что последняя уже не легитимна. По данным последних опросов, о «доверии» и «симпатии» к полиции говорит существенное число жителей страны.

При этом, если впрямую сравнивать французскую полицию с немецкой и скандинавской, которые часто ставятся в пример, не стоит, поскольку разница в способах организации работы и ситуации с общественным порядком в этих странах налицо, это не значит, что методы французской полиции не должны ставиться под вопрос, уверен Дамьен.