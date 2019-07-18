L’Express: МВД Франции наградило полицейских, обвиняемых в агрессии против «жёлтых жилетов»

Среди полицейских, получивших медаль МВД за феноменальную отдачу на службе, как минимум пятеро фигурируют в делах о полицейском насилии на акциях «жёлтых жилетов», сообщает L’Express. Среди награждённых есть, в частности, лица, отдавшие приказы о насильственных разгонах, в результате которых пострадали или погибли люди, передаёт издание.
Как напоминает L’Express, в прошлом месяце министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер вручил полицейским специальную награду за «феноменальную отдачу» в работе на протестных акциях «жёлтых жилетов».
Однако, как стало известно новостному ресурсу Mediapart на этой неделе, среди сотрудников правоохранительных органов, получивших медаль от Министерства внутренних дел, как минимум пятеро фигурируют в расследовании дел о полицейском насилии по отношению к демонстрантам.
Так, награду от главы МДВ, как утверждается, получил комиссар полиции Раба Суши, отдавший приказ о насильственном разгоне протестующих в Ницце, в результате которого травмы получила 73-летняя участница демонстрации; а также капитан Бруно Феликс — фигурант дела о смерти 80-летней Зинеб Редуан в Марселе после попадания в её квартиру слезоточивой гранаты. Помимо прочих, медаль получил и сотрудник спецназа, участвовавший в избиении дубинками протестующих в кафе Burger King в Париже 1 декабря.
Как поясняет издание, медаль за обеспечение внутренней безопасности была учреждена во Франции в 2012 году с целью вознаграждениясотрудников ведомства «за чрезвычайно почётную службу»,«феноменальную отдачу» и особые достижения при исполнении обязанностей.
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