Le Parisien: парижане устали ждать от властей обещанных мер по борьбе с преступностью

Жители северо-восточных районов Парижа продолжают ждать обещанного полицейского усиления для борьбы с ростом преступности в округе, пишет Le Parisien. Как передаёт издание, вот уже несколько лет в районах, где обосновались мигранты и наркоторговцы, процветают насилие и незаконная торговля, а местные жители боятся выходить на улицу. При этом сотрудников правоохранительных органов в проблемных местах по-прежнему не видно, отмечает газета.

Жители северо-восточных районов Парижа, где вот уже несколько лет процветают насилие и наркоторговля, до сих пор в отчаянии ждут обещанного властями города полицейского усиления, пишет Le Parisien.

По этой причине на последних публичных слушаниях в мэрии, посвящённых отчёту о проделанной работе в области городской политики, обстановка мгновенно «наэлектризовалась». «Я живу в одном и том же доме уже 42 года, и в последние полгода находим у себя под ковриками таблетки. За ними приходит молодёжь. Я начинаю бояться», — призналась жительница бульвара Ля Шапель. За этим свидетельством последовали другие, и кризис стал столь ощутимым, что заместитель мэра Парижа Анны Идальго по безопасности Коломб Броссель на следующий день написала открытое письмо министру внутренних дел Кристофу Кастанеру.

«Молодая женщина с маленьким ребёнком сказала мне прямо в лицо: «Когда я выхожу из метро, я не могу и 200 метров пройти, чтобы ко мне не пристали. Я не хочу, чтобы мой ребёнок рос в такой обстановке», — поведала Броссель главе МВД. Другая жительница округа, по словам заместителя мэра, возмущена тем, что её дочери приходится надевать кофту даже летом, «чтобы не терпеть оскорблений от уличных торговцев»; третья уверяет, что находится «на грани», поскольку возле её дома процветают «азартные игры, проституция, гонки на машинах и наркоторговля».

Как отмечает издание, те же жалобы слышны на улицах квартала Гут-Д’Ор, находящегося в плену наркоторговли и уличных банд с момента прибытия в район беспризорных марокканских подростков. Торговые точки закрываются из-за нерентабельности — не избежало этой участи даже кафе A la Goutte d'Or, работавшее в квартале с 1970-х годов. «Этот ресторан был всей моей жизнью, это моя история… Но я измотан. Что делать, если перед клиентами мелькают ножи? Если они обедают на террасе в двух метрах от наркоторговцев?» — сетует владелец заведения Карим Дриф.

Расположенная неподалёку площадь Ля-Шапель, находящаяся внутри «приоритетной зоны безопасности», установленной властями для X-XVIII округов Парижа, стала территорией «незаконной торговли марихуаной и всякого рода агрессии и неприличия». По словам председателя ассоциации Sos La Chapelle Филиппа Жиро, после заявлений властей о том, что отсутствие безопасности — всего лишь «ощущение» местных жителей, а также после многочисленных визитов префекта полиции, на некоторых улицах квартала действительно появилось внушительное полицейское подкрепление, однако торговцев оно заставило всего лишь «отойти на несколько метров дальше».

Вдобавок к этому жители жалуются на «агрессивное попрошайничество» наркоманов, приходящих с «крэкового холма». «На торговцев нападают, пришедший в упадок сад «Роза Люксембург» стал прибежищем для всякого рода наркотрафика… В парке даже устраивали гонки на скутерах. И ни единого полицейского на горизонте», — свидетельствует 60-летняя жительница района Анна. По её признанию, аргумент, что все силы полиции пущены на обеспечение порядка на акциях «жёлтых жилетов», сегодня кажется всё менее убедительным.

Как передаёт газета, по подсчётам мэрии Парижа, уровень преступности резко подскочил в последние месяцы. Число карманных краж в парижском метро с начала года выросло на 68%, количество нападений сексуального характера там же возросло с ноября прошлого года на 71%, количество покушений выросло на 13,5%, а оборот наркотических средств с 2017-го по 2018 год вырос на 12,8%.