Французский депутат: не Франции учить Россию обращению с протестующими

Россия и Франция, как и другие либеральные режимы, сходным образом реагируют на акцию протеста в своих странах, заявил депутат партии «Непокорённая Франция» Эрик Кокерель. Как сообщает Le HuffPost, политик также отметил, что у Франции нет права поучать Россию, учитывая происходящее в Пятой республике с «жёлтыми жилетами» и другими оппозиционерами.

В действиях России и Франции по отношению к протестным акциям наблюдается «схожая логика», заявил в эфире радиостанции Franceinfo депутат партии «Непокорённая Франция» Эрик Кокерель в ходе обсуждения прошедшей встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина, передаёт Le HuffPost.

По его убеждению, сегодня «либеральные режимы», к каковым он относит как Россию, так и Францию, нередко применяют авторитарные методы по отношению к оппозиционерам. При этом, как подчеркнул Кокерель, «то, что присходит во Франции вот уже год в отношении «жёлтых жилетов», представителей профсоюзов, экологов и в том числе политических оппозиционеров» в области использования полиции и системы правосудия, представляет собой проблему».

«По этой причине я считаю, что не Франции поучать Россию», — заключил депутат, «взяв на вооружение риторику российской дипломатии».

Как сообщается, позже политик приветствовал попытку сближения Франции и России, продемонстрированную на встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. «Мне это по душе больше, чем постоянное равнение на господина Трампа», — отметил Кокерель, выразив сожаление о «недостаточном весе» Франции на международной арене по причине «структурного атлантизма».