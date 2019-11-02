СТРАНА: МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об украинцах

Украинский МИД вызвал посла Франции для предоставления разъяснений после высказывания Эммануэля Макрона об украинцах. Как пишет «СТРАНА», ранее Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles сказал, что отдаёт предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар вместо нелегальных украинских или болгарских банд».
МИД Украины пригласил посла Франции для предоставления разъяснений по словам главы Франции Эммануэля Макрона о украинцах. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко относительно определенных высказываний президента Франции.
«В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции на Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в комментарии пресс-секретаря.
Как заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве, стороны подтвердили, что между Украиной и Францией существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обоих государств.
Как напоминает издание, ранее Макрон в своём интервью правому журналу Valeurs Actuelles сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев. Макрон заявил, что он отдаёт предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар вместо нелегальных украинских или болгарских банд».
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