СТРАНА: пранкер заставил украинского депутата извиниться за секс-скандал

Украинский депутат оказался в центре скандала, когда журналисты сняли его переписку в Верховной раде, в которой он договаривался о сексе с девушкой. Первоначально политик отрицал подлинность фотографий, однако позже извинился за содеянное. Как выяснила СТРАНА», сделал это под давлением пранкера, который выдавал себя за генерального прокурора страны.

Депутат от партии «Слуга народа», глава комитета по международным делам Рады Богдан Ярёменко оказался в центре скандала, когда журналисты сняли его переписку, в которой он договаривался о сексе с девушкой за $100 в час.

Первоначально Ярёменко говорил, что он сознательно сам засветил эту переписку и она на самом деле не настоящая. Однако после неожиданно для всех он удалил этот пост и написал новый — уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом.

Это многих удивило, так как кардинально противоречило прежней линии поведения депутата. Появились конспирологические версии, что Ярёменко так сделал под давлением партийного начальства, которое было крайне недовольно скандалом и тем, как он себя повёл. Однако, как выяснила «СТРАНА», на самом деле всё оказалось гораздо интереснее: побудил Богдана Ярёменко принести извинения украинский пранкер, известный под ником Джокер.

Как рассказал изданию сам Джокер, он уже некоторое время переписывался с Ярёменко под видом генпрокурора Рябошапки. От его имени пранкер и посоветовал Ярёменко удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту, что депутат оперативно и сделал. При этом он полностью осознаёт свою вину и посыпает голову пеплом.

«Одним словом, мудак. Признаю», — написал Ярёменко.

Он также рассказал, что думал, что сидит в «защищённом углу» и журналисты не смогут снимать экран его телефона. Таким образом, политик ещё раз фактически подтвердил подлинность переписки с девушкой.