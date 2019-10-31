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СТРАНА: пранкер заставил украинского депутата извиниться за секс-скандал

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский депутат оказался в центре скандала, когда журналисты сняли его переписку в Верховной раде, в которой он договаривался о сексе с девушкой. Первоначально политик отрицал подлинность фотографий, однако позже извинился за содеянное. Как выяснила СТРАНА», сделал это под давлением пранкера, который выдавал себя за генерального прокурора страны.
СТРАНА: пранкер заставил украинского депутата извиниться за секс-скандал
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Депутат от партии «Слуга народа», глава комитета по международным делам Рады Богдан Ярёменко оказался в центре скандала, когда журналисты сняли его переписку, в которой он договаривался о сексе с девушкой за $100 в час.

Первоначально Ярёменко говорил, что он сознательно сам засветил эту переписку и она на самом деле не настоящая. Однако после неожиданно для всех он удалил этот пост и написал новый — уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом.  

Это многих удивило, так как кардинально противоречило прежней линии поведения депутата. Появились конспирологические версии, что Ярёменко так сделал под давлением партийного начальства, которое было крайне недовольно скандалом и тем, как он себя повёл. Однако, как выяснила «СТРАНА», на самом деле всё оказалось гораздо интереснее: побудил Богдана Ярёменко принести извинения украинский пранкер, известный под ником Джокер. 
 
Как рассказал изданию сам Джокер, он уже некоторое время переписывался с Ярёменко под видом генпрокурора Рябошапки. От его имени пранкер и посоветовал Ярёменко удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту, что депутат оперативно и сделал. При этом он полностью осознаёт свою вину и посыпает голову пеплом. 
 
«Одним словом, мудак. Признаю», — написал Ярёменко. 
 
Он также рассказал, что думал, что сидит в «защищённом углу» и журналисты не смогут снимать экран его телефона. Таким образом, политик ещё раз фактически подтвердил подлинность переписки с девушкой.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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