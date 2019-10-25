Japan Times: скандал с дынями и морепродуктами стоил японскому министру должности

Японский министр торговли Иссу Сугавара подал в отставку, сообщает The Japan Times. Причиной тому стали публикации таблоида Shukan Bunshun, в которых министра обвинили в передаче незаконных выплат и подарков своим избирателям. Как отмечает политолог Томоаки Иваи, этот инцидент может негативно сказаться на администрации Синдзо Абэ, особенно учитывая тот факт, что премьер возлагал на Сугавару большие надежды.

Министр торговли Японии Иссу Сугавара подал в отставку, пробыв на своём посту полтора месяца, сообщает The Japan Times: причиной стали обвинения в нарушении закона о предвыборной кампании.

«Я очень стыжусь того, что ухожу до окончания своего срока, посреди нарастающего количества нерешённых задач. Я приношу свои извинения», — приводит издание слова Сугавары.

Как пишет The Japan Times, причиной произошедшего события стали публикации японского таблоида Shukan Bunshun. В них сообщалось, что секретарь Сугавары был на похоронах одного из его сторонников в токийском районе Нэрима, где передал семье умершего конверт с денежной суммой в размере 20 тыс. йен. Издание отмечает, что, согласно японским законам, политикам запрещено дарить подарки людям из своих районов: за подобное нарушение положен штраф в размере 500 тыс. йен.

Отставка Сугавары точно усилит оппозицию, которая, вероятнее всего, обвинит в произошедшем Синдзо Абэ, пишет The Japan Times. Сам японский премьер уже признал свою ответственность за назначение Сугавары и принёс извинения гражданам Японии.

За пределами страны уход Сугавары может внести неясность в действия японского Министерства торговли касательно торгового спора с Южной Кореей и многосторонних переговоров, предваряющих сделку по созданию Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства.

Согласно информации издания, лидер крупнейшей японской оппозиционной партии Юн Азуми заявил, что если Сугавара не даст чёткого объяснения касательно обвинений, выдвинутых в Shukan Bunshun, то его партия бойкотирует работу парламента. По мнению политолога Томоаки Иваи, скандал вокруг министра торговли наложит негативный отпечаток на администарцию Абэ, особенно учитывая тот факт, что премьер возлагал на Сугавару большие надежды. Впрочем, факт быстрой отставки Сугавары может помочь правительству минимизировать ущерб, отметил Иваи.

Как сообщает The Japan Times, Shukah Bunshun также писали о том, что в адрес Сугавары поступали многочисленные обвинения в различных проступках: помимо прочего, утверждалось, что он оскорблял своих секретарей, а также на протяжении многих лет дарил избирателям дорогие дыни и морепродукты.

Обвинения в нелегальных подарках избирателям время от времени становятся предметом обсуждения японской общественности, информирует издание: к примеру, в 2000 году из-за них был уволен с занимаемой им тогда должности депутат Ицунори Онодера. В 2018 году бывший тогда министром по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги признал, что его секретари передавали избирателям денежные дарения, однако заявил, что они делали это без его согласия. Сейчас Мотэги занимает пост министра иностранных дел.