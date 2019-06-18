Guardian: Мишель Платини задержан по делу о коррупции

Арест Мишеля Платини является первым значимым шагом в расследовании решения о проведении ЧМ-2022 по футболу в Катаре, пишет Guardian. Отмечается, что после того, как Платини отдал свой голос за Катар, катарские компании сделали ряд крупных инвестиций во Францию. Кроме того, сын Платини получил работу в катарской фирме, занимающейся производством спортивной одежды.

Легенда французского футбола и бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан по делу о коррупции, сообщает Guardian, ссылаясь на заявление французских правоохранительных органов. Как отмечает издание, арест Платини является первым значимым шагом в рамках расследования, посвящённого решению ФИФА провести ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Сам Платини раннее признавал, что в ноябре 2010 года, за месяц до голосования ФИФА по странам-хозяйкам ЧМ-2018 и ЧМ-2022, он обедал в Елисейском дворце вместе с Николя Саркози и Тамимом бин Хамадом Аль Тани (нынешним эмиром Катара). Как утверждает Платини, Саркози, желавший заключения крупных торговых контрактов с Катаром, хотел, чтобы Платини задействовал свой голос в ФИФА и влияние в УЕФА и добился избрания Катара в качестве места проведения мирового футбольного первенства 2022 года.

Впрочем, пишет Guardian, Платини утверждает, что ещё до этого принял решение голосовать за Катар. Издание напоминает, что впоследствии его сын, Лоран Платини, начал работать в катарском производителе спортивной одежды Burrda, однако экс-босс УЕФА всегда отрицал какую-либо связь этого факта с его решением.

По мнению бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, голоса Платини и других чиновников УЕФА стали определяющими при решении провести ЧМ-2022 в Катаре, а не в США. Guardian отмечает, что сразу после получения Катаром права на проведение ЧМ, авиакомпания Qatar Airways заказала 50 французских самолётов A320, а катарская акционерная организация Quatar Sports Investments купила и вложила огромные средства в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», за который болеет Николя Саркози.

Издание напоминает, что ФИФА отстранила Блаттера и Платини от футбола, после того, как в 2011 году Платини получил от ФИФА 2 млн швейцарских франков. Сам бывший глава УЕФА утверждает, что это была плата за консалтинговые услуги.