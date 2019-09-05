Bild: в 2019 году коррупционеры «облегчили» бюджет ЕС на €371 млн

За минувший год €371 млн из бюджета ЕС было потрачено не по назначению, пишет Bild, ссылаясь на доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ). Наиболее масштабная коррупция наблюдалась при размещении и снабжении беженцев в Италии. Эксперты отмечают, что в ЕС уделяют мало внимания борьбе с финансовыми правонарушениями.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ) опубликовало ежегодный доклад, согласно которому, за 2019 год €371 млн из бюджета ЕС было растрачено не по назначению, сообщает Bild.

Как пишет издание, наиболее масштабная коррупция была зафиксирована во время размещения и снабжения беженцев в Италии. Многим из них выделяли недостаточно продовольствия, кому-то доставались просроченные продукты. Согласно расследованию ЕББМ, в этом деле были замешаны организованные преступные группировки.

Bild отмечает, что само ЕББМ не уполномочено организовывать возврат денег — оно может только дать рекомендации соответствующим инстанциям, которые далеко не всегда им следуют. По словам директора поддержки расследований ЕББМ Сансо Редрадо, для национальных органов подобные вопросы не в приоритете, поскольку речь идёт об ущербе ЕС, а не об ущербе национальным бюджетам. Ещё одна проблема заключается в том, что не все страны — члены ЕС признают расследования общеевропейских инстанций.

В январе 2019 года представители Европейской счётной палаты отметили, что в ЕС недостаточно внимания уделяется борьбе с коррупцией. Ситуация может начать улучшаться с конца 2020 года, когда заработает Европейская прокуратура: она будет расследовать финансовые преступления и будет уполномочена инициировать судебные процессы в случае выявления нарушений.