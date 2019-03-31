NYT: первая женщина-президент Словакии обещает бороться с коррупцией

Возросший уровень коррупции и недовольство населения нынешним популистским правительством стали причинами триумфа Зузаны Чапутовой на президентских выборах в Словакии, пишет The New York Times. Чапутова исповедует либеральные взгляды и обещает вернуть достоинство словацкой политике. При этом её радикальные оппоненты набрали более четверти голосов, что свидетельствует о наличии серьёзного раскола в обществе, считает издание.

В минувшую субботу 45-летняя адвокат и общественная активистка Зузана Чапутова стала первой в истории Словакии женщиной-президентом, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Чапутова не стала напрямую критиковать своих оппонентов — она использовала общественное недовольство возросшей коррупцией и пообещала вернуть достоинство словацкой политике. Победа Чапутовой придала оппозиции надежды, что популярность находившихся в последнее время у власти популистов сходит на нет.

До этого Чапутова ни разу не выдвигалась на пост президента, информирует The New York Times. Однако, по её собственным словам, она не могла больше сидеть сложа руки после того, как в прошлом году были убиты молодой словацкий журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова. Куцяк занимался расследованием коррупции в высших эшелонах власти. Убийство спровоцировало массовые уличные демонстрации, в которых сама Чапутова принимала участие. При этом организаторы движения намеренно не включали в него оппозиционных политиков, поскольку не хотели ассоциироваться ни с одной из политических сил.

Что касается Чапутовой, то она решила присоединиться к либеральной партии «Прогрессивная Словакия», не представленной в парламенте и отстаивающей две основные идеи: культурная общественная жизнь и прозрачная политика. Как отмечает издание, Чапутова обещала покинуть партию в случае своего избрания — для избирателей это было чётким сигналом того, что она не хочет возглавлять новую «политическую машину».

«Я не припомню ситуации, когда опытным политикам противостоял бы кто-то, кто говорит так прямо, открыто и просто, как Зузана Чапутова», — приводит The New York Times слова словацкого журналиста Матуша Костольного.

Слоган её предвыборной кампании гласил «Давайте бороться со злом вместе!». Издание пишет, что Чапутова в спокойных тонах призывала к прозрачности, достоинству и честности в политике и в общественной жизни. Её противники фокусировались на темах, которые хорошо срабатывали в прошлом: называли мигрантов насильниками и говорили, что геи и лесбиянки угрожают традиционным семьям.

The New York Times отмечает, что, несмотря на триумф либеральной повестки, страна остаётся сильно разделённой, учитывая, что наиболее радикальные соперники Чапутовой (правоэкстремист Мариан Котлеба и Штефан Харабин) вместе набрали более 25% голосов.