Le Figaro: парижскую мэрию раскритиковали за раздутый бюджет и низкую эффективность работы

Действующий мэр Парижа Анна Идальго шла на прошлые муниципальные выборы с обещанием не увеличивать расходов на содержание города, однако спустя несколько лет можно констатировать, что её действия не принесли радости налогоплательщикам, пишет Le Figaro. Как сообщает издание со ссылкой на результаты экспертного доклада, госдолг французской столицы продолжает расти, число госслужащих заметно увеличилось, однако эффективность работы властей оставляет желать лучшего.

Действующий мэр Парижа Анна Идальго шла на муниципальные выборы 2014 года во французской столице под лозунгом «Париж, который осмелится», напоминает Le Figaro. Преемница своего предшественника Бертрана Деланоэ, Идальго намеревалась остановить рост бюджетных расходов города и департамента в течение 6 лет и править, не подминая налогов для парижан. Кандидат в мэры была уверена, что сможет сдержать эти обещания, поскольку «хорошо знает город и его устройство».

Как замечает газета, спустя несколько лет 200-страничный доклад исследовательского центра iFRAP продемонстрировал: «да, мэрия осмелилась» — однако для налогоплательщиков её «дерзновение» не повод для радости. Управление городом становится всё более дорогостоящим, а финансовые затраты множатся с каждым днём.

Государственный долг парижской мэрии равен сегодня €5,7 млрд, что в пересчёте на каждого жителя составляет €2835, при том, что в 2013 году эта сумма равнялась €1636, а 8 лет назад составляла всего €507. В преддверии новых выборов муниципальные власти обещают заморозку общей суммы задолженности, однако количество выплат будет продолжать расти — по прогнозам, к 2030-2040 годам они составят €400 млн в год.

В своём последнем отчёте iFRAP поминает также о ряде серьёзных статей расходов, не учтённых в городском бюджете — в числе которых организация Олимпийских игр 2024 года и обязательства по строительству социального жилья. Таким образом, по мнению газеты, у столичной мэрии нет повода гордиться своим кредитным рейтингом АА, который в реальности соответствует исключительно способности города увеличивать отчисления со стороны предприятий и частных лиц и продавать общественные активы, то есть ещё больше поднимать расходы.

Как отмечает Le Figaro, ставки налогообложения за время правления Идальго действительно не изменились, однако налоговые базы ежегодно пересматриваются в сторону увеличения. Кроме того, растёт число сборов, не относящихся к налогам. Среди них и право на стоянку автомобиля, и регистрация недвижимости, и различные взносы. По подсчётам iFRAP, каждый француз ежегодно выплачивает мэрии около €1935.

Самая большая статья расходов парижской мэрии — заработная плата городских служащих. На оплату труда чиновников город ежегодно тратит около €2,4 млрд, а их число выросло с 40 тыс. в 200 году до 52 тыс., в то время как численность населения продолжает снижаться. Сегодня в Париже один служащий приходится на 42 жителей — это больше, чем в Риме (1 служащий на 95 жителей) и в Лондоне (1 служащий на 107 жителей). И даже если приём новых сотрудников на работу замедлился, зарплаты муниципальных чиновников продолжают расти, подчёркивает издание.

По мнению авторов доклада, низкая эффективность работы мэрии при столь значительных затрачиваемых средствах отчасти объясняется «непонятными» условиями работы на муниципальной службе, а также избытком дополнительных преимуществ для служащих, вроде «материнских дней» и дополнительного 32-х дневного оплачиваемого отпуска для экстренных нужд в добавление к официальному ежегодному отпуску длительностью 55 дней.

Специалисты iFRAP также проанализировали инвестиции мэрии города в жилищный фонд и развитие общественного транспорта и пришли к выводу, что и там результаты оказались не на высоте из-за разногласий в потребностях парижан и жителей парижского региона. Для решения проблем авторы доклада рекомендуют администрации столицы и регионов следовать примеру Лондона, где местным властям пригородов предоставлена широкая автономия в вопросе принятия решений, касательно работы городских служб, а за столицей остаётся право принятия стратегических решений. Такое разделение властей, по мнению экспертов, позволит сократить бюджет на миллиард евро.