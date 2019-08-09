France 24: последствия пожара Нотр-Дама — парижские школы приходится очищать от свинца

После пожара в соборе Парижской Богоматери территории нескольких учебных заведений оказались загрязнены свинцом. Как сообщает France 24, мэрия французской столицы уже распорядилась очистить школы, однако рабочие могут не успеть к началу учебного года.

Парижская мэрия дала сигнал к началу работ по дезактивации вокруг собора Парижской Богоматери. В трёх учебных заведениях выявлено превышение допустимого уровня свинца. Вот как обстоят дела в школе Сен-Бенуа.



Сегодня утром во дворе школы Сен-Бенуа разметка для детских игр исчезает под синим веществом — сурфактантом. Сурфактант фиксирует частицы свинца на дворовом покрытии, которое потом снимают бульдозером и убирают в мешки для строительного мусора.



Вчера, во время последней инспекции парижской мэрии, руководитель работ выказывал оптимизм.



МИКАЭЛЬ ПРЕСТАВУАН, директор по операциям Séché Urgences Interventions: Через десять дней состояние будет очень хорошим. Всё покрытие будет снято, и на трёх площадках будет новое покрытие.



Две другие школы, как и эту, необходимо очистить от загрязнения, поскольку приборы показали там превышение допустимого уровня свинца. Но это необязательно будет сделано до начала учебного года.



БЕРЕНИС ДЕЛЬПАЛЬ, начальница отдела по вопросам школьного образования при мэрии Парижа: Будут также проведены работы по очистке от загрязнения. Всё это будет в небольших зонах, можно исключить попадание туда детей. Как бы то ни было, при любом развитии событий эти зоны будут недоступны для детей, даже если очистку не удастся закончить в срок.



Горожане, живущие по соседству с Сен-Бенуа, немного обеспокоены.



МУЖЧИНА: Меня это заинтриговало: маленький отгороженный тупичок, вокруг много людей, грузовики, и никто не отвечает на вопросы!



ЙОАНН КАВАЛЬЕ, ресторан Au Pied de Fouet: Бизнес уже год как страдает, а со всем этим… сплошное невезение!



Три лицея, расположенных приблизительно в 750 метрах от собора Парижской Богоматери, тоже необходимо очистить. В начале следующей недели работы по устранению загрязнения проведут и на участке улицы перед собором.



Дата выхода в эфир 08 августа 2019 года.