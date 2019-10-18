СТРАНА: преподаватель киевского вуза отказалась читать лекцию на украинском языке

В Киевском национальном экономическом университете разразился скандал из-за русского языка. Как сообщает «СТРАНА», на сотрудницу вуза, которая отказалась проводить лекцию на украинском языке, пожаловался студент, который выложил гневный пост в Facebook.

В Киевском национальном экономическом университете разразился скандал из-за того, что преподаватель уголовного права Елена Олейник отказалась проводить пару на украинском языке. Как пишет «СТРАНА», на сотрудницу вуза пожаловался студент Богдан Маланчук.

«На мою просьбу проводить пару на украинском, в шутку отвечает: «Можно, но чуть позже». Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной снова говорить: «А вы что, националист? Или вы русский не понимаете?» — рассказал Маланчук на своей странице в Facebook.

Студент добавил, что сослался на закон «О высшем образовании», который определяет украинский язык языком высшего образования. После этого преподаватель, по словам автора поста, начала придираться к его домашней работе.

«Но здесь всё ещё интереснее, она продолжает вести лекцию: «Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии 400 часов в год надо безвозмездно работать. Вы все поедете в Польшу, будете вкалывать там за 1000 долларов сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга три месяца?» — написал Маланчук.