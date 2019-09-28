CNN: Курт Волкер подал в отставку после упоминания в жалобе на Трампа

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер ушёл со своего поста, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По словам телеканала, чиновник стал одной из ключевых фигур в скандале с жалобой на Дональда Трампа, который якобы шантажировал Владимира Зеленского во время их телефонного разговора.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом. Телеканал отмечает, что в самом Госдепартаменте пока не прокомментировал эту информацию.
Имя спецпредставителя упоминалось в опубликованной накануне жалобе разоблачителя на Дональда Трампа. Согласно документу, американский президент якобы пытался надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, хотя «никаких доказательств противозаконных действий с их стороны не существует», обращает внимание CNN.
Волкер стал одним из «ключевых игроков» в этом разворачивающемся скандале, который грозит лидеру США импичментом. Именно спецпредставитель США по Украине организовал личную встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который добивается судебного преследования Байденов, с помощником Зеленского Андреем Ермаком, утверждается в статье.
Всего за несколько часов до известия об отставке Волкера комитет палаты представителей по иностранным делам в конгрессе США объявил, что собирается выслушать показания чиновника на следующей неделе. Но пока неизвестно, выступит ли он перед комитетом в назначенное время.
«Волкер хотел не высовываться, но больше не мог. Ему стало невозможно выполнять свою работу», — пояснил CNN один из источников.
Волкер, назначенный Рексом Тиллерсоном, ладил с действующим руководителем Госдепа Майком Помпео. Но его близкое знакомство с покойным сенатором Джоном Маккейном «не было его лучшей характеристикой в глазах Трампа», подчеркнул собеседник телеканала.
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий с пониманием относится к процессам, происходящим в команде.
В Южной Корее в результате взрыва и пожара на грузовом судне в порту Ульсан пострадали по меньшей мере девять человек. В числе членов экипажа были граждане России и Филиппин. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на местные власти.
В Москве в ночном клубе произошёл конфликт со стрельбой из травматического пистолета, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина «за дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира».
Белый дом ограничивал доступ сотрудников к записям переговоров президента США Дональда Трампа с представителями иностранных государств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.