CNN: Курт Волкер подал в отставку после упоминания в жалобе на Трампа

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер ушёл со своего поста, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По словам телеканала, чиновник стал одной из ключевых фигур в скандале с жалобой на Дональда Трампа, который якобы шантажировал Владимира Зеленского во время их телефонного разговора.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом. Телеканал отмечает, что в самом Госдепартаменте пока не прокомментировал эту информацию.

Имя спецпредставителя упоминалось в опубликованной накануне жалобе разоблачителя на Дональда Трампа. Согласно документу, американский президент якобы пытался надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, хотя «никаких доказательств противозаконных действий с их стороны не существует», обращает внимание CNN.

Волкер стал одним из «ключевых игроков» в этом разворачивающемся скандале, который грозит лидеру США импичментом. Именно спецпредставитель США по Украине организовал личную встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который добивается судебного преследования Байденов, с помощником Зеленского Андреем Ермаком, утверждается в статье.

Всего за несколько часов до известия об отставке Волкера комитет палаты представителей по иностранным делам в конгрессе США объявил, что собирается выслушать показания чиновника на следующей неделе. Но пока неизвестно, выступит ли он перед комитетом в назначенное время.

«Волкер хотел не высовываться, но больше не мог. Ему стало невозможно выполнять свою работу», — пояснил CNN один из источников.

Волкер, назначенный Рексом Тиллерсоном, ладил с действующим руководителем Госдепа Майком Помпео. Но его близкое знакомство с покойным сенатором Джоном Маккейном «не было его лучшей характеристикой в глазах Трампа», подчеркнул собеседник телеканала.