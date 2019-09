MSNBC: предатели — Трамп ищет источники утечек в своей администрации

Президент США заявил за закрытыми дверями, что люди, стоящие за утечкой информации о его телефонном разговоре с украинским лидером, — «почти шпионы», и намекнул, что их следовало бы расстрелять, сообщает MSNBC со ссылкой на статью в The New York Times. По мнению гостя телеканала, Трамп — опасный и неуравновешенный тип, а близость импичмента сделает его ещё опаснее.

Ваша газета, The New York Times, теперь сообщает, что президент Трамп, цитирую, «заявил толпе сотрудников миссии США при ООН, что хочет знать, кто предоставил разоблачителю информацию о его телефонном разговоре с президентом Украины. При этом он заявил, что любой, кто это сделал, был «почти шпионом» и что «в былые времена со шпионами разбирались иначе».



Что нам об этом известно? Что из этого следует?



ЧАРЛИ СЭВИДЖ, вашингтонский корреспондент The New York Times: Да, это новый репортаж моей коллеги Мэгги Хейберман. Похоже, что произошло следующее: сегодня, когда Трамп был в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, он говорил за закрытыми дверями с группой дипломатов, которые почти все, не считая самого постпреда при ООН, кадровые дипломаты, давно состоящие на службе. Это не политические назначенцы.



Такова была его аудитория, но, несмотря на это, он набросился с критикой на кого бы то ни было в Белом доме, кто рассказал разоблачителю о его июльском телефонном разговоре с президентом Украины. Мы видели вчера восстановленную стенограмму этого разговора.



Он дал понять, что этот человек или эти люди, источники информации для разоблачителя, были предателями. И намекнул, что их, по сути, следовало бы расстрелять.



Поразительно.



ЧАРЛИ СЭВИДЖ: Так мы раньше поступали с предателями и шпионами.



Это совершенно поразительно. В мире, где уже больше никого ничем не удивить, это что-то новое. Ведь весь смысл защиты разоблачителей в том, чтобы дать им чувство безопасности. Обычно — чтобы они не опасались преследований, потери рабочего места. По большому счёту, в 2019 году эта защита не должна равняться расстрелу за сообщение о том, что в Белом доме опасаются за национальную безопасность.



РИЧАРД ПЕЙНТЕР, бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики: Этот президент психологически неуравновешенный. И это будет усугубляться по мере того, как конгресс будет продолжать наступление. Мы уже имеем дело с президентом, который называет прессу врагом народа. Такое выражение использовал Адольф Гитлер в своих избирательных кампаниях 1932 года.



Он опасный человек, Дональд Трамп. И он станет ещё опаснее. Он называет разоблачителя шпионом. Он называет демократов врагами народа. Он продолжает нарушать конституцию. И теперь он попытается втянуть в это (вице-президента США. — ИноТВ) Майка Пенса. И Майк Пенс вполне может быть виновен. Но Дональд Трамп ополчился против своего вице-президента, указывает на него и, может быть, подаёт республиканцам в сенате сигнал, что, если его попросят уйти в отставку, он может прихватить с собой и Пенса.



Ситуация сейчас очень опасна для нашей страны. И поражает то, что мы по-прежнему оставляем в распоряжении этого человека ядерное оружие и возможность начать войну.



