WSJ: республиканцы предупреждают, что импичмент Трампа будет на руку Путину

Почти два десятка конгрессменов от Республиканской партии поставили свои подписи под опубликованной на страницах The Wall Street Journal статьёй о том, что возможный импичмент в отношении президента США Дональда Трампа — это именно то, чего добивается Россия во главе с Владимиром Путиным. По их мнению, во всём виноват Кремль, который пытается таким способом «разобщить американцев» и ослабить поддержку, которую США оказывают Украине.

Члены Демократической партии из палаты представителей конгресса США объявили, что планируют подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа после скандала, который был раздут из-за его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. До появления подробностей этого разговора демократы поспешили ложно обвинить Трампа в том, что он «заблокировал военную помощь» Украине и выдвинул Зеленскому условие провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет член палаты представителей от штата Техас и член комитета по иностранным делам Майкл Маккаул на страницах The Wall Street Journal. Между тем опубликованная с согласия Зеленского стенограмма беседы доказывает, что никакой «услуги за услугу» не было: Трамп ни разу не упомянул военную помощь и не сказал, что он приостановит финансирование, подчёркивается в статье.



«Президенты всегда получают гарантию того, что с другими мировыми лидерами они могут разговаривать приватно», — отмечает автор. В частности, ещё Джордж Вашингтон в своё время отверг требования палаты представителей представить ей содержание своих зарубежных переговоров, заявив, что это «создаст опасный прецедент», — поскольку он прекрасно понимал, что характер зарубежных переговоров требует осторожности, а их успех «часто зависит от секретности», говорится в статье.



Тем не менее президент Трамп в этой ситуации действовал «совершенно открыто» и предложил представить в конгресс все имеющие отношение к делу документы и прочую информацию, пишет The Wall Street Journal. Однако даже ещё до того, как документы поступили на рассмотрение в палату представителей, спикер Нэнси Пелоси по собственной инициативе выступила с заявлением, что президент США совершил «особо тяжкое преступление и судебно наказуемый поступок». Подобная «тенденциозная атака» на президента может иметь далеко идущие последствия для внешней политики США, а также «подорвать веру мировых лидеров в то, что с американскими президентами они могут говорить свободно и откровенно», предупреждает автор.



В результате кризис, спровоцированный демократами, теперь охватил весь конгресс — и больше всех этим доволен Владимир Путин, подчёркивается в статье. Поддержка, которую США оказывали Украине, всегда носила двухпартийный характер, однако Россия всеми силами стремится «ослабить» её и «разобщить» американцев, пишет The Wall Street Journal: «Намеренно или нет, но демократы действуют точно по схеме российского президента. Его цель, как до выборов 2016 года, так и сейчас, состоит в том, чтобы настроить американцев друг против друга и подорвать доверие к нашему демократическому процессу». Теперь из-за скандала, раздутого демократами, весь мир, который, по мнению автора, обязан был «сфокусировать внимание на незаконной аннексии* Крыма по указанию Путина и на продолжающейся агрессии на территории Украины», вместо этого «зациклился на американском межпартийном балагане».



Импичмент — это именно то, «чего хочет Владимир Путин», предупреждает автор. «С тех пор как народ Украины в 2014 году вышел на улицы, чтобы свергнуть пророссийского президента, поддержку этой стране оказывают обе партии. Республиканцы и демократы вместе работают в конгрессе, чтобы оказать Украине остро необходимую военную и гуманитарную помощь, а также защитить её будущее как свободной и демократической страны, не подверженной влиянию России», — отмечается в статье, которую подписал не только республиканец Майкл Маккаул, но и ещё 18 его коллег, также входящих в состав комитета по иностранным делам. Все они выражают надежду, что спикер Нэнси Пелоси не станет втягивать этот комитет «в межпартийную склоку, вышедшую на мировую сцену».



Подобные разбирательства и скандал вокруг вероятного импичмента только мешают членам конгресса «осуществлять эффективный надзор за внешней политикой», подчёркивается в статье. По мнению автора и его коллег, перед конгрессменами сейчас стоят другие, гораздо более важные задачи: «Мы должны сосредоточиться на противодействии пагубному влиянию Путина во всём мире, на борьбе с российским вмешательством в выборы 2020 года в США и на оказании помощи нашему партнёру Украине в защите от российской агрессии», — заключает Маккаул.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).