WSJ: республиканцы предупреждают, что импичмент Трампа будет на руку Путину
Члены Демократической партии из палаты представителей конгресса США объявили, что планируют подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа после скандала, который был раздут из-за его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. До появления подробностей этого разговора демократы поспешили ложно обвинить Трампа в том, что он «заблокировал военную помощь» Украине и выдвинул Зеленскому условие провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет член палаты представителей от штата Техас и член комитета по иностранным делам Майкл Маккаул на страницах The Wall Street Journal. Между тем опубликованная с согласия Зеленского стенограмма беседы доказывает, что никакой «услуги за услугу» не было: Трамп ни разу не упомянул военную помощь и не сказал, что он приостановит финансирование, подчёркивается в статье.
«Президенты всегда получают гарантию того, что с другими мировыми лидерами они могут разговаривать приватно», — отмечает автор. В частности, ещё Джордж Вашингтон в своё время отверг требования палаты представителей представить ей содержание своих зарубежных переговоров, заявив, что это «создаст опасный прецедент», — поскольку он прекрасно понимал, что характер зарубежных переговоров требует осторожности, а их успех «часто зависит от секретности», говорится в статье.
Тем не менее президент Трамп в этой ситуации действовал «совершенно открыто» и предложил представить в конгресс все имеющие отношение к делу документы и прочую информацию, пишет The Wall Street Journal. Однако даже ещё до того, как документы поступили на рассмотрение в палату представителей, спикер Нэнси Пелоси по собственной инициативе выступила с заявлением, что президент США совершил «особо тяжкое преступление и судебно наказуемый поступок». Подобная «тенденциозная атака» на президента может иметь далеко идущие последствия для внешней политики США, а также «подорвать веру мировых лидеров в то, что с американскими президентами они могут говорить свободно и откровенно», предупреждает автор.
В результате кризис, спровоцированный демократами, теперь охватил весь конгресс — и больше всех этим доволен Владимир Путин, подчёркивается в статье. Поддержка, которую США оказывали Украине, всегда носила двухпартийный характер, однако Россия всеми силами стремится «ослабить» её и «разобщить» американцев, пишет The Wall Street Journal: «Намеренно или нет, но демократы действуют точно по схеме российского президента. Его цель, как до выборов 2016 года, так и сейчас, состоит в том, чтобы настроить американцев друг против друга и подорвать доверие к нашему демократическому процессу». Теперь из-за скандала, раздутого демократами, весь мир, который, по мнению автора, обязан был «сфокусировать внимание на незаконной аннексии* Крыма по указанию Путина и на продолжающейся агрессии на территории Украины», вместо этого «зациклился на американском межпартийном балагане».
Импичмент — это именно то, «чего хочет Владимир Путин», предупреждает автор. «С тех пор как народ Украины в 2014 году вышел на улицы, чтобы свергнуть пророссийского президента, поддержку этой стране оказывают обе партии. Республиканцы и демократы вместе работают в конгрессе, чтобы оказать Украине остро необходимую военную и гуманитарную помощь, а также защитить её будущее как свободной и демократической страны, не подверженной влиянию России», — отмечается в статье, которую подписал не только республиканец Майкл Маккаул, но и ещё 18 его коллег, также входящих в состав комитета по иностранным делам. Все они выражают надежду, что спикер Нэнси Пелоси не станет втягивать этот комитет «в межпартийную склоку, вышедшую на мировую сцену».
Подобные разбирательства и скандал вокруг вероятного импичмента только мешают членам конгресса «осуществлять эффективный надзор за внешней политикой», подчёркивается в статье. По мнению автора и его коллег, перед конгрессменами сейчас стоят другие, гораздо более важные задачи: «Мы должны сосредоточиться на противодействии пагубному влиянию Путина во всём мире, на борьбе с российским вмешательством в выборы 2020 года в США и на оказании помощи нашему партнёру Украине в защите от российской агрессии», — заключает Маккаул.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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