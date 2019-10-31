Le Parisien: французского сенатора обвинили в расизме за сравнение женщин в хиджабах с «хэллоуинскими ведьмами»

Французский сенатор приравнял мусульманских женщин в хиджабах к «хэллоуинским ведьмам» и вызвал не только гнев в интернет-сообществе, но и критику со стороны других сенаторов, пишет Le Parisien. Политика обвиняют в расизме и хотят привлечь к ответственности в том числе за оскорбления и разжигание ненависти.

После того как Жан-Луи Массон, сенатор от Мозеля, раскритиковал мусульманок за ношение хиджаба во время школьных экскурсий, его высказывания вызвали волну возмущения в социальных сетях и обвинения в расизме со стороны других сенаторов, сообщает Le Parisien. Политика, сравнившего мусульманок в хиджабах с ряжеными во время Хэллоуина, собираются привлечь к ответственности в сенате.

Как объявил сенатор от Парижа Давид Ассули в своём заявлении, на правах эксклюзивности переданном французской газете, рассмотрение дела для определения наказания будет передано в высшую инстанцию верхней палаты, где он сам является вице-председателем. «Я обращусь к бюро сената 6 ноября по поводу слов сенатора Массона... которые я считаю оскорбительными, расистскими и подстрекающими к ненависти и которые переходят границы свободы самовыражения парламентариев, которую я особенно ценю», — заявил Ассули в своём послании. Отмечается, что бюро сената, состоящее из 26 сенаторов от каждой политической группы, способно наложить дисциплинарные взыскания, начиная с призыва к порядку и заканчивая временным отстранением от работы.

Издание напоминает, что во вторник перед голосованием о запрете на ношение хиджаба во время школьных экскурсий Жан-Луи Массон в самый разгар заседания разразился обличительной тирадой с особенно агрессивными выпадами в сторону мусульманских женщин во Франции. «Могли бы ещё обрядиться хэллоуинскими ведьмами для сопровождения детей», — возмущался он. Этот «хозяин парламента», помощник Николя Дюпон-Эньяна на президентских выборах 2012-го и 2017 года, предположил к тому же, что женщина, которую раскритиковал представитель Нацобъединения во время заседания регионального совета в начале октября, «могла всего лишь не надевать свой хиджаб». В заключение политик приказал «коммунитаристам… возвращаться туда, откуда они пришли».

Эти «несдержанные» речи, которые ещё один депутат от Мозеля быстро окрестил «расистскими», не повлекли за собой никаких юридических последствий, потому что Конституция предоставляет защиту словам парламентариев, произнесённым при исполнении своих обязанностей. «Здание парламента является зоной свободного самовыражения, — признаёт Ассули, — но выражение расистских взглядов является правонарушением, а не точкой зрения, которую можно высказать во время парламентских дебатов».

Катрин Коен-Ришле, парижский адвокат, подтвердила Le Parisien, что слова сенатора могут попадать под статью о «расовой клевете», «разжигании ненависти» или даже «оскорблении». Эти правонарушения караются штрафами в десятки миллионов евро или даже тюрьмой, если их совершили за пределами Национального собрания.