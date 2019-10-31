Independent: проблема расизма поглотила футбол, и справиться с ней будет непросто

В этом году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввёл санкции против 16 национальных клубов или федераций за расистское поведение их фанатов, пишет The Independent. Несмотря на все эти меры, проблема с ультраправым национализмом в футболе остаётся весьма острой и каких-то надёжных способов её решения до сих пор не существует, отмечает издание.

Расизм «поглощает» мир футбола. Примером тому служит недавний матч Англия — Болгария в Софии, на котором болгарские болельщики всячески демонстрировали расовую нетерпимость к чернокожим игрокам команды противника, в том числе бросали нацистские приветствия, пишет The Independent.

Этот скандал стал единственной темой на встрече Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Лондоне. В результате против Болгарии были приняты санкции, но до по-настоящему сурового наказания — до отстранения страны от соревнований — дело так и не дошло, отмечает издание.

Вместо этого Болгарский футбольный союз оштрафовали на €75 тыс. и предписали провести два последующих домашних матча без зрителей. Это решение вызвало широкое осуждение, особенно среди организаций, которые борются с расизмом в футболе.

Например, участники кампании Kick It Out объявили, что решение УЕФА их «разочаровало, но не удивило». По их мнению, союз «упустил возможность отправить бескомпромиссный сигнал о расизме и дискриминации».

Гендиректор организации Fare («Футбол против расизма в Европе») Пиара Повар также признался, что он расстроен тем, что Болгарию не исключили. Он добавил, что «будет на связис УЕФА, чтобы изучить варианты действий».

«Нынешние санкции, какими бы жёсткими они ни казались УЕФА, явно не работают и заставляют жертв усомниться в их способности предотвращать оскорбительные действия. Мы считаем, что весь дисциплинарный процесс УЕФА в ответ на расовую дискриминацию должен быть пересмотрен, и настоятельно призываем их объяснить процесс принятия решений, лежащий в основе их санкций за случаи дискриминации», — подчеркнули представители Kick It Out.

Между тем, по мнению The Independent, именно в этом состоит главная проблема. По-прежнему сложно выработать правильную реакцию, дающую правильный результат, на «возвращение ультраправого национализма», которое выходит далеко за рамки футбола.

Масштабы проблемы иллюстрируются следующей статистикой: это уже 16-й раз в 2019 году, когда УЕФА пришлось налагать дисциплинарные санкции на национальные федерации или клубы за «расистское поведение» болельщиков, а впереди ещё много матчей, обращает внимание издание.

Эти 16 случаев санкций распространяются на федерации и клубы из 11 разных стран — 20% федераций — членов УЕФА. Причём девять из этих стран «вырвались из старого железного занавеса», отмечает The Independent.

Один высокопоставленный источник The Independent в Премьер-лиге утверждает, что руководители УЕФА «рвут на себе волосы» на каждой встрече и консультируются с такими клубами, как Ювентус, по борьбе с футбольными хулиганами.

Другой чиновник настаивает, что лидерам УЕФА «всё равно». По его мнению, они слишком заинтересованы в том, чтобы в финансовом отношении «развивать» игру в провинившихся странах и «отстраняться от конфронтации в случае необходимости». Аргументация сводится к следующему: в этом году уже принято 16 санкций, и нет никаких видимых изменений или уверенности в том, что что-то изменится.

Тем не менее в такой аргументации опускаются некоторые сложные моменты. УЕФА приходится занимать чёткую позицию, но при этом он хочет положительно повлиять на проблему, которая выходит за рамки его полномочий.

В результате, по словам издания, возникает ряд риторических вопросов. Поможет ли исключение стран изменить взгляды фанатов? Будут ли наказаны те, кто виноват? Не рискует ли футбол из потенциальной силы добра превратиться в наказание?

«Выдворение Болгарии не заставит футбольных хулиганов обратить внимание на своё поведение или взгляды. На самом деле они, вероятно, и добиваются исключения, поскольку оно увеличивает их влияние и показывает их возможность давить на болгарский футбол», — рассуждает один из источников издания.

Вместе с тем многие убеждены, что такие страны, как Болгария, должны быть исключены и весь сезон играть на выезде. Но в итоге опять встаёт вопрос, в какой момент можно будет сказать, что у фанатов больше нет проблем с расизмом? Каким образом можно использовать санкции для борьбы с укоренившимися взглядами?

«Снова и снова всё повторяется: растущая проблема поглощает игру, а не покидает её. В этом и заключается более крупный вызов», — заключает The Independent.