24 Horas: протесты в Чили объединили даже непримиримых футбольных хулиганов

Объявленная правительством Чили социальная повестка не помогла ослабить протестные настроения в стране, передаёт Canal 24 Horas. Даже враждовавшие ранее футбольные хулиганы трёх главных чилийских команд объединили свои силы для участия в протестах против социального неравенства, говорится в материале.
Социальная повестка, о которой объявил президент Чили Себастьян Пиньера, не повлияла на настроения граждан. Сотни тысяч человек вновь продемонстрировали своё недовольство в ходе первого дня всеобщей забастовки.
Последняя получила широкую поддержку, в том числе со стороны футбольных хулиганов трёх главных команд в стране, которые исторически враждуют между собой. Однако и они объединили свои силы, чтобы принять участие в уличных протестах против социального неравенства.
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