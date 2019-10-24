24 Horas: протесты в Чили объединили даже непримиримых футбольных хулиганов

Социальная повестка, о которой объявил президент Чили Себастьян Пиньера, не повлияла на настроения граждан. Сотни тысяч человек вновь продемонстрировали своё недовольство в ходе первого дня всеобщей забастовки.

Последняя получила широкую поддержку, в том числе со стороны футбольных хулиганов трёх главных команд в стране, которые исторически враждуют между собой. Однако и они объединили свои силы, чтобы принять участие в уличных протестах против социального неравенства.

По данным прокуратуры, на настоящий момент погибли 18 человек, пятеро из них — от рук представителей власти. 360 человек получили ранения, шесть тысяч человек были задержаны.

Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.