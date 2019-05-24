El País: экс-президенту Аргентины предъявили обвинения из-за письма, якобы подаренного Путиным

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер предстанет перед судом из-за исторического документа, который ей, как она заявляет, подарил Владимир Путин, пишет El País. Речь идёт о письме, которое было написано 26 декабря 1835 года героем войны за независимость Южной Америки и Аргентины генералом Хосе де Сан-Мартином. В то время он был в изгнании во Франции. Письмо адресовано его чилийскому единомышленнику Бернардо О’Хиггинсу, который жил тогда в Лиме.

О’Хиггинс сохранил это письмо, которое по наследству перешло его сыну, а потом было подарено Национальной библиотеке Чили. В 1979 году документ был похищен. В течение 39 лет не удавалось найти никаких следов этого документа. И вот письмо неожиданно обнаружилось в доме Кристины Фернандес де Киршнер в аргентинской Патагонии.

Оно оказалось в одном из 94 ящиков с документами, изъятых в ходе обыска. Постановление о проведении обыска выдал судья Клаудио Бонадио, искавший в этом доме доказательства по делу о коррупции.

В результате этой находки было открыто ещё одно — уже десятое по счёту — дело против бывшего аргентинского лидера. Ей предъявлены обвинения по статье о «сокрытии, уничтожении или незаконном вывозе исторических документов».

Судья Бонадио в этот четверг инициировал подготовку дела к началу судебных слушаний.

«(Письмо) явно представляет собой исторический документ, возраст которого превышает сотню лет и который напрямую касается политического и исторического деятеля нашей страны; из всего этого становится очевидной его польза для исторического исследования той эпохи», — написал судья в своём решении об уголовном преследовании.

Кишнер, однако, считает себя жертвой политического преследования, организованного нынешним главой государства Маурисио Макри. В недавно презентованной ею книге экс-президент Аргентины представила свою версию событий, согласно которой письмо было подарено ей российским президентом Владимиром Путиным в марте 2015 года в ходе её официального визита в Москву. Российский лидер тогда сказал Киршнер, что документ был куплен специально для неё в Нью-Йорке.

«Невозможно себе представить, что доктор Кристина Фернандес де Киршнер, адвокат, бывший депутат, национальный сенатор и экс-президент страны, занимавшая этот пост в течение двух сроков, не знала, что у неё в руках два документа необычайной исторической важности, которые являются культурным наследием Аргентины и Республики Чили», — указал Бонадио в своём решении.

Второй документ, о котором идёт речь, — записная книжка бывшего аргентинского президента Иполито Иригойена, который был отстранён от власти военными в 1930 году.

Бонадио нашёл документы, когда искал доказательства по так называемому делу о тетрадях, в рамках которого проводится расследование предполагаемой коррупционной сети, организованной Киршнер и её окружением для того, чтобы «собирать грязные деньги с компаний, имеющих государственные контракты на выполнение подрядных работ», говорится в статье.

В первый раз на скамью подсудимых Киршнер села в прошлый вторник. Тогда начались слушания по делу, в рамках которого её обвиняют в том, что во время своего правления она якобы по своему усмотрению распределяла государственные контракты, пишет El País.